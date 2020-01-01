Якою буде погода в Україні у липні





Про це "Сегодня" розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише



За його прогнозом, липень почнеться і завершиться дощами. Тільки 1-3 липня (залежно від регіону) це будуть серйозні зливи, решта - легкі дощики.



Потім нас чекає 10 днів спеки, температура вдень підвищиться до +33 градусів і вище. Дощ пройде 14-15 червня, але після нього буде ще спекотніше. Лише до початку третьої декади температура знизиться, але ненабагато - до +25...+27 вдень.



А ось останні 10 днів липня будуть дощовими, причому в районі 25 числа пройдуть сильні зливи, через що може бути паводок на гірських річках. Загалом, за розрахунками Леоніда Горбаня, за липень повинно випасти в середньому до 50 мм опадів. Вони принесуть в третій декаді не прохолоду, а навіть холод - вдень буде не вище +20...+22. І лише з 30 липня стовпчик термометра різко піде вгору, кинувшись до +30 градусів.



"Липень, як і червень, цього року очікується дощовим і з мінливими температурами, а от серпень, навпаки, буде сухим і стабільно спекотним", - зазначає Горбань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в липні 2020 року в Україні буде мінливою.Про це "Сегодня" розповів народний синоптик, - пише УНІАН За його прогнозом, липень почнеться і завершиться дощами. Тільки 1-3 липня (залежно від регіону) це будуть серйозні зливи, решта - легкі дощики.Потім нас чекає 10 днів спеки, температура вдень підвищиться до +33 градусів і вище. Дощ пройде 14-15 червня, але після нього буде ще спекотніше. Лише до початку третьої декади температура знизиться, але ненабагато - до +25...+27 вдень.А ось останні 10 днів липня будуть дощовими, причому в районі 25 числа пройдуть сильні зливи, через що може бути паводок на гірських річках. Загалом, за розрахунками Леоніда Горбаня, за липень повинно випасти в середньому до 50 мм опадів. Вони принесуть в третій декаді не прохолоду, а навіть холод - вдень буде не вище +20...+22. І лише з 30 липня стовпчик термометра різко піде вгору, кинувшись до +30 градусів."Липень, як і червень, цього року очікується дощовим і з мінливими температурами, а от серпень, навпаки, буде сухим і стабільно спекотним", - зазначає Горбань.

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