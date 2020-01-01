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Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороди сина

Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороди сина
26 червня, напередодні Дня Конституції України, представники міської влади зустрілися з рідними загиблого на Сході країни Юрія Хоміка, щоб вручити почесні відзнаки та подякувати їм за справжнього патріота.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської мерії.

Ганні Сафонівні передали Посвідчення почесного громадянина міста Володимира-Волинського, Почесну відзнаку міської ради “За заслуги перед містом Володимир-Волинський”, а також орден “За мужність” ІІІ ступеня, якими був посмертно нагороджений її син.

Від імені всієї громади Володимира-Волинського заступник міського голови Олег Свідерський подякував матері Юрія Хоміка, наголосивши, що вчинок Героя дає змогу нам сьогодні жити, розвиватися і продовжувати велику справу патріотів України.

Він зазначив, що спогад про героїчний подвиг її сина ніколи не зітреться з пам’яті людей, заради яких боєць віддав найдорожче – власне життя.

Звання “Почесний громадянин міста Володимира-Волинського” присвоїли загиблому в зоні АТО військовому Юрію Хоміку 28 лютого. Тоді ж рішенням депутатів міської ради бійця було нагороджено відзнакою міської ради “За заслуги перед містом Володимир-Волинський” (посмертно).

Нагадаємо, що військовослужбовець 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Юрій Хомік (1.11.1963 р.н.) загинув 14-го листопада 2019 року в зоні проведення ООС.

Унаслідок обстрілу збоку противника боєць отримав вогнепальне кульове поранення і помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.

Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороди сина
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороди сина

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Теги: Юрій Хомик, АТО, почесні відзнаки, Володимир
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