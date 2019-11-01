До Дня кримськотатарського прапора волиняни влаштували автопробіг





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О 18:00 учасники зібралися на Театральному майдані у Луцьку і колоною проїхалися центральними вулицями міста. Як розповів голова ГО "Кримські татари Волині" Сервер Зейнідінов, у Луцьку проживає п’ять сімей кримських татар. Тому, каже, цією акцією має на меті підтримати кримських татар і привернути увагу суспільства до питання збереження етнічної приналежності.





"Ми постійно слідкуємо за подіями у Криму. Не дають вивішувати прапори, зупиняють, ведуть обшуки. І ми мусимо їх підтримувати з материкової України хоча б так, бо Крим – це Україна", - каже Сервер Зейнідінов.



"У нас багато родичівв Криму, мій чоловік з Криму і для нас це дуже болюче питання, насправді, окупація Криму. Надія завжди є. Україна завжди проходить випробування, я думаю, що ми справимося", - розповіла учасниця пробігу Руслана Мальковська.





Кримськотатарський прапор цього дня замайорів над Луцькою міською радою.



Довідка: 26 червня в 1991 році у Сімферополі розпочав діяльність другий Курултай кримськотатарського народу, він відбувся через 74 роки після першого Курултаю, який проходив 1917 року у Бахчисараї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісім автомобілів долучилися до автопробігу в центрі міста з нагоди Дня вшанування національного прапора кримських татар, який відзначається сьогодні, 26 червня.Про це повідомляє Суспільне О 18:00 учасники зібралися на Театральному майдані у Луцьку і колоною проїхалися центральними вулицями міста. Як розповів голова ГО "Кримські татари Волині", у Луцьку проживає п’ять сімей кримських татар. Тому, каже, цією акцією має на меті підтримати кримських татар і привернути увагу суспільства до питання збереження етнічної приналежності."Ми постійно слідкуємо за подіями у Криму. Не дають вивішувати прапори, зупиняють, ведуть обшуки. І ми мусимо їх підтримувати з материкової України хоча б так, бо Крим – це Україна", - каже Сервер Зейнідінов."У нас багато родичівв Криму, мій чоловік з Криму і для нас це дуже болюче питання, насправді, окупація Криму. Надія завжди є. Україна завжди проходить випробування, я думаю, що ми справимося", - розповіла учасниця пробігуКримськотатарський прапор цього дня замайорів над Луцькою міською радою.Довідка: 26 червня в 1991 році у Сімферополі розпочав діяльність другий Курултай кримськотатарського народу, він відбувся через 74 роки після першого Курултаю, який проходив 1917 року у Бахчисараї.

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