Якою буде погода у Луцьку в неділю, 28 червня





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Вранці очікується недовге прояснення. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову.



Максимальна температура за останні 130 років була у 1963-му році і сягала 33.9 градусів за Цельсієм, мінімальні – 6.1 у 2000-му.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Віта (Фіта) і Модеста. Святому Модесту моляться, коли хворіє худоба. У народі говорили, що на Віта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що «Дощ на Фіта - погано для жита». За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота - до негоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж усього дня 28 червня у Луцьку буде триматися похмура погода.Про це повідомляє sinoptik Вранці очікується недовге прояснення. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову.Максимальна температура за останні 130 років була у 1963-му році і сягала 33.9 градусів за Цельсієм, мінімальні – 6.1 у 2000-му.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Віта (Фіта) і Модеста. Святому Модесту моляться, коли хворіє худоба. У народі говорили, що на Віта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що «Дощ на Фіта - погано для жита». За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота - до негоди.

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