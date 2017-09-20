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19-річний росіянин прийшов пішки з Уралу в Україну, щоб не служити в армії РФ. ВІДЕО

19-річний росіянин прийшов пішки з Уралу в Україну, щоб не служити в армії РФ. ВІДЕО
26 червня прикордонники Сумської області затримали росіянина, який пішки спробував перетнути кордон поза встановленим пунктом пропуску.

Інцидент стався в районі населеного пункту Лукашівка Великописарівського району, повідомляють Факти.

19-річний хлопець виявився жителем Уралу.

За його словами, він збирався працевлаштуватися в Україні. Він зізнався, що пішов на такий крок, щоб його не призвали в російську армію.

За незаконний перетин держкордону росіянина притягнули до адміністративної відповідальності і заборонили в’їжджати в Україну протягом трьох років.

Хлопця примусово повернули на територію Росії.


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Теги: кордон, армія, Урал
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