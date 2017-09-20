19-річний росіянин прийшов пішки з Уралу в Україну, щоб не служити в армії РФ. ВІДЕО
Сьогодні, 01:43
26 червня прикордонники Сумської області затримали росіянина, який пішки спробував перетнути кордон поза встановленим пунктом пропуску.
Інцидент стався в районі населеного пункту Лукашівка Великописарівського району, повідомляють Факти.
19-річний хлопець виявився жителем Уралу.
За його словами, він збирався працевлаштуватися в Україні. Він зізнався, що пішов на такий крок, щоб його не призвали в російську армію.
За незаконний перетин держкордону росіянина притягнули до адміністративної відповідальності і заборонили в’їжджати в Україну протягом трьох років.
Хлопця примусово повернули на територію Росії.
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Інцидент стався в районі населеного пункту Лукашівка Великописарівського району, повідомляють Факти.
19-річний хлопець виявився жителем Уралу.
За його словами, він збирався працевлаштуватися в Україні. Він зізнався, що пішов на такий крок, щоб його не призвали в російську армію.
За незаконний перетин держкордону росіянина притягнули до адміністративної відповідальності і заборонили в’їжджати в Україну протягом трьох років.
Хлопця примусово повернули на територію Росії.
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