Волинянина оштрафували на 10 000 гривень за кермування «під мухою» і забрали права





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Чоловік 10 травня о 01:35 на вулиці Володимирській в місті Любомль в порушення п. 2.9.а. Правил дорожнього руху керував автомобілем «Опель Зафіра», в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.



На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду його повідомили.



Вину чоловіка у вчиненні правопорушення повністю ствердили матеріалами справи: протоколами про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання, висновком щодо результатів медичного огляду, відеозаписом події.



Суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 10 тисяч штрафу отримав водій за п'яне кермування у Любомлі.Про це повідомляє Район.Любомль Чоловік 10 травня о 01:35 на вулиці Володимирській в місті Любомль в порушення п. 2.9.а. Правил дорожнього руху керував автомобілем «Опель Зафіра», в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду його повідомили.Вину чоловіка у вчиненні правопорушення повністю ствердили матеріалами справи: протоколами про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання, висновком щодо результатів медичного огляду, відеозаписом події.Суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.

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