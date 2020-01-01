Волинянина оштрафували на 10 000 гривень за кермування «під мухою» і забрали права
Сьогодні, 20:35
Понад 10 тисяч штрафу отримав водій за п'яне кермування у Любомлі.
Про це повідомляє Район.Любомль.
Чоловік 10 травня о 01:35 на вулиці Володимирській в місті Любомль в порушення п. 2.9.а. Правил дорожнього руху керував автомобілем «Опель Зафіра», в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.
На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду його повідомили.
Вину чоловіка у вчиненні правопорушення повністю ствердили матеріалами справи: протоколами про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання, висновком щодо результатів медичного огляду, відеозаписом події.
Суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.
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Про це повідомляє Район.Любомль.
Чоловік 10 травня о 01:35 на вулиці Володимирській в місті Любомль в порушення п. 2.9.а. Правил дорожнього руху керував автомобілем «Опель Зафіра», в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.
На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду його повідомили.
Вину чоловіка у вчиненні правопорушення повністю ствердили матеріалами справи: протоколами про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання, висновком щодо результатів медичного огляду, відеозаписом події.
Суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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