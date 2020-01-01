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Волинянина оштрафували на 10 000 гривень за кермування «під мухою» і забрали права

Волинянина оштрафували на 10 000 гривень за кермування «під мухою» і забрали права
Понад 10 тисяч штрафу отримав водій за п'яне кермування у Любомлі.

Про це повідомляє Район.Любомль.

Чоловік 10 травня о 01:35 на вулиці Володимирській в місті Любомль в порушення п. 2.9.а. Правил дорожнього руху керував автомобілем «Опель Зафіра», в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду його повідомили.

Вину чоловіка у вчиненні правопорушення повністю ствердили матеріалами справи: протоколами про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання, висновком щодо результатів медичного огляду, відеозаписом події.

Суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, і накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.


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Теги: п'яний за кермом, штраф
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