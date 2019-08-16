Привабливо, але роботи ще багато, – відомий музикант про Луцьк

Павло Гудімов, який побував у Луцьку, вважає, що місто привабливе для туристів, хоч і недоліки є. «Є що подивитись і де погуляти день-два», – констатував він.



Про свої враження від відвідин обласного центру Волині музикант написав у фейсбуці, пише



Він зауважив, його зацікавлення «завжди лежать у площині музеїв, мистецтва, урбаністики, парків, кулінарії і колекціонування».



Наприклад, у Луцькому замку митець хотів відвідати картинну галерею, однак вона виявилася закритою на карантин.



Також побував у музеях книги і дзвонів, які всередині фортеці. Вважає, що їхній формат не допрацьований і не адаптований під сучасність.



Несподіванкою для Павла Гудімова стали скульптури на фасаді собору Петра і Павла, які виявилися з дерева. Також його увагу привернули у костелі рельєфи страстей періоду арт-деко.



Щодо Музею сучасного мистецтва Корсаків – «враження позитивні і сама ініціатива заслуговує на повагу і наслідування». Про нього музикант обіцяє розповісти ще окремо.



«Цікавим урбаністичним меморіальним кластером, де зосереджені різні пам’ятники, є парк біля зачиненого на карантин краєзнавчого музею», – пише він.



Також Гудімов обіцяє розповідь про дім з химерами та його автора Миколу Голованя.



«Пішохідна вулиця в центрі, яка розпочинається біля театру і пам’ятнику Лесі і носить її ім’я, – місце зустрічі вуличних музикантів, скейтерів, букіністів і туристів. На початку вулиці пообідав на терасі ресторану Benedict і всім рекомендую. У букіністів нічого не знайшов. Спитався про блошку і зрозумів що про таке ніхто не чув», – йдеться у дописі.



Втім автор «знайшов кілька цікавих дрібничок» у точках на «ринку біля фортеці».



«По дорозі до Корсаків побачив олдскульний модульний павільйон 60-х і класну мозаїку», – повідомив музикант.



«Взагалі приємно вразило багато стильної молоді, чистота і охайність архітектури. Луцьк виглядає привабливо для туристів, хоч роботи ще багато. Є що подивитись і де погуляти день-два», – підсумував він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український музикант, колишній гітарист «Океану Ельзи», який побував у Луцьку, вважає, що місто привабливе для туристів, хоч і недоліки є. «Є що подивитись і де погуляти день-два», – констатував він.Про свої враження від відвідин обласного центру Волині музикант написав у фейсбуці, пише Перший Він зауважив, його зацікавлення «завжди лежать у площині музеїв, мистецтва, урбаністики, парків, кулінарії і колекціонування».Наприклад, у Луцькому замку митець хотів відвідати картинну галерею, однак вона виявилася закритою на карантин.Також побував у музеях книги і дзвонів, які всередині фортеці. Вважає, що їхній формат не допрацьований і не адаптований під сучасність.Несподіванкою для Павла Гудімова стали скульптури на фасаді собору Петра і Павла, які виявилися з дерева. Також його увагу привернули у костелі рельєфи страстей періоду арт-деко.Щодо Музею сучасного мистецтва Корсаків – «враження позитивні і сама ініціатива заслуговує на повагу і наслідування». Про нього музикант обіцяє розповісти ще окремо.«Цікавим урбаністичним меморіальним кластером, де зосереджені різні пам’ятники, є парк біля зачиненого на карантин краєзнавчого музею», – пише він.Також Гудімов обіцяє розповідь про дім з химерами та його автора Миколу Голованя.«Пішохідна вулиця в центрі, яка розпочинається біля театру і пам’ятнику Лесі і носить її ім’я, – місце зустрічі вуличних музикантів, скейтерів, букіністів і туристів. На початку вулиці пообідав на терасі ресторану Benedict і всім рекомендую. У букіністів нічого не знайшов. Спитався про блошку і зрозумів що про таке ніхто не чув», – йдеться у дописі.Втім автор «знайшов кілька цікавих дрібничок» у точках на «ринку біля фортеці».«По дорозі до Корсаків побачив олдскульний модульний павільйон 60-х і класну мозаїку», – повідомив музикант.«Взагалі приємно вразило багато стильної молоді, чистота і охайність архітектури. Луцьк виглядає привабливо для туристів, хоч роботи ще багато. Є що подивитись і де погуляти день-два», – підсумував він.

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