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Привабливо, але роботи ще багато, – відомий музикант про Луцьк

Привабливо, але роботи ще багато, – відомий музикант про Луцьк
Відомий український музикант, колишній гітарист «Океану Ельзи» Павло Гудімов, який побував у Луцьку, вважає, що місто привабливе для туристів, хоч і недоліки є. «Є що подивитись і де погуляти день-два», – констатував він.

Про свої враження від відвідин обласного центру Волині музикант написав у фейсбуці, пише Перший.

Він зауважив, його зацікавлення «завжди лежать у площині музеїв, мистецтва, урбаністики, парків, кулінарії і колекціонування».

Наприклад, у Луцькому замку митець хотів відвідати картинну галерею, однак вона виявилася закритою на карантин.

Також побував у музеях книги і дзвонів, які всередині фортеці. Вважає, що їхній формат не допрацьований і не адаптований під сучасність.

Несподіванкою для Павла Гудімова стали скульптури на фасаді собору Петра і Павла, які виявилися з дерева. Також його увагу привернули у костелі рельєфи страстей періоду арт-деко.

Щодо Музею сучасного мистецтва Корсаків – «враження позитивні і сама ініціатива заслуговує на повагу і наслідування». Про нього музикант обіцяє розповісти ще окремо.

«Цікавим урбаністичним меморіальним кластером, де зосереджені різні пам’ятники, є парк біля зачиненого на карантин краєзнавчого музею», – пише він.

Також Гудімов обіцяє розповідь про дім з химерами та його автора Миколу Голованя.

«Пішохідна вулиця в центрі, яка розпочинається біля театру і пам’ятнику Лесі і носить її ім’я, – місце зустрічі вуличних музикантів, скейтерів, букіністів і туристів. На початку вулиці пообідав на терасі ресторану Benedict і всім рекомендую. У букіністів нічого не знайшов. Спитався про блошку і зрозумів що про таке ніхто не чув», – йдеться у дописі.

Втім автор «знайшов кілька цікавих дрібничок» у точках на «ринку біля фортеці».

«По дорозі до Корсаків побачив олдскульний модульний павільйон 60-х і класну мозаїку», – повідомив музикант.

«Взагалі приємно вразило багато стильної молоді, чистота і охайність архітектури. Луцьк виглядає привабливо для туристів, хоч роботи ще багато. Є що подивитись і де погуляти день-два», – підсумував він.


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Теги: Луцьк, туризм
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