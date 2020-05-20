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На Волині частково відновили рух приміських потягів

На Волині частково відновили рух приміських потягів
Відсьогодні, з 30 червня, "Укрзалізниця" частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Наразі запланували курсування 10 приміських поїздів.

Про це йдеться на сайті АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" частково відновлює рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях.

Так, з 30 червня відновили своє курсування такі поїзди: №6092/6091 Рiвне — Львів, №6096/6095 Львів — Рівне, №6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів, №6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне, №6302 Іваничі — Ковель, №6307 Ковель — Іваничі, №6341/6342 Сарни — Здолбунiв, №6335/6336 Здолбунiв — Сарни, №6319/6321 Сарни — Рафалівка, Чорторийськ — Ковель, №6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни. З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів суворо дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень. Нагадаємо, що діють обмеження щодо кількості пасажирів, а саме перевезення по Рівненській області в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, а по Волинській області в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою та працівниками воєнізованої охорони. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.

Нагадують, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій призначення приміських поїздів буде продовжуватися.

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Теги: поїзд, Волинь, Рівне, відновлення
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