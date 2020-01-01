На Волині ліквідували ще два спалахи коронавірусу
Сьогодні, 15:02
У Волинській області станом на 30 червня вдалося ліквідувати два спалахи COVID-19.
Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Ківерцівському районі одужали усі 16 захворілих на коронавірус медиків.
Посадовиця нагадала, що серед мешканців Підгайцівської ОТГ зареєстрували 41 випадок коронавірусної інфекції. Один випадок, на жаль, завершився летально.
«На сьогодні нових випадків там не реєструють. Тобто спалах ліквідовано», - сказала Щербак.
Нагадаємо, раніше ліквідували спалах на птахофабриці у Володимирі-Волинському, у психлікарні в Олиці, серед прихожан церкви Ковеля та деякі інші.
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Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Ківерцівському районі одужали усі 16 захворілих на коронавірус медиків.
Посадовиця нагадала, що серед мешканців Підгайцівської ОТГ зареєстрували 41 випадок коронавірусної інфекції. Один випадок, на жаль, завершився летально.
«На сьогодні нових випадків там не реєструють. Тобто спалах ліквідовано», - сказала Щербак.
Нагадаємо, раніше ліквідували спалах на птахофабриці у Володимирі-Волинському, у психлікарні в Олиці, серед прихожан церкви Ковеля та деякі інші.
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