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У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО

У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО
1 липня о 17:58 до Служби порятунку за номером «101» почали надходити повідомлення про сильне задимлення на сходовій клітині у 9-ти поверховому житловому будинку по вулиці В. Дивізії, 21 в обласному центрі.

На місце події виїхав черговий підрозділ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини в складі двох автомобілів, повідомляють Рівненські новини.

За декілька хвилин прибувши на місце події бійці ДСНС в апаратах захисту органів дихання провівши розвідку встановили, що на 9-му поверсі горить електрощитова. За допомогою двох порошкових вогнегасників вогонь за декілька хвилин було ліквідовано.

У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО
У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО

Тим часом, інше відділення вогнеборців здійснюючи по квартирний обхід евакуювали 28 громадян із задимленого під’їзду.

У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО

Провітривши сходові клітини, за півгодини часу, жителі багатоповерхівки повернулись у свої квартири.

У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО
У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО
У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО

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Теги: рятувальники, багатоповерхівка, електрощитова, евакуація
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