У Рівному горіла багатоповерхівка, евакуювали цілий під'їзд. ФОТО





На місце події виїхав черговий підрозділ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини в складі двох автомобілів, повідомляють



За декілька хвилин прибувши на місце події бійці ДСНС в апаратах захисту органів дихання провівши розвідку встановили, що на 9-му поверсі горить електрощитова. За допомогою двох порошкових вогнегасників вогонь за декілька хвилин було ліквідовано.





Тим часом, інше відділення вогнеборців здійснюючи по квартирний обхід евакуювали 28 громадян із задимленого під’їзду.





Провітривши сходові клітини, за півгодини часу, жителі багатоповерхівки повернулись у свої квартири.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 липня о 17:58 до Служби порятунку за номером «101» почали надходити повідомлення про сильне задимлення на сходовій клітині у 9-ти поверховому житловому будинку по вулиці В. Дивізії, 21 в обласному центрі.На місце події виїхав черговий підрозділ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини в складі двох автомобілів, повідомляють Рівненські новини За декілька хвилин прибувши на місце події бійці ДСНС в апаратах захисту органів дихання провівши розвідку встановили, що на 9-му поверсі горить електрощитова. За допомогою двох порошкових вогнегасників вогонь за декілька хвилин було ліквідовано.Тим часом, інше відділення вогнеборців здійснюючи по квартирний обхід евакуювали 28 громадян із задимленого під’їзду.Провітривши сходові клітини, за півгодини часу, жителі багатоповерхівки повернулись у свої квартири.

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