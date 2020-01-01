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Курс валют у Луцьку на 2 липня

Курс валют у Луцьку на 2 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.62, а продаж – 26.80.

Євро при купівлі становить – 29.76, продажу – 29.98.

Курс російського рубля: купівля – 0,32, продаж – 0,35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.61, продаж – 6.70.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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