Курс валют у Луцьку на 2 липня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.62, а продаж – 26.80.
Євро при купівлі становить – 29.76, продажу – 29.98.
Курс російського рубля: купівля – 0,32, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.61, продаж – 6.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 29.76, продажу – 29.98.
Курс російського рубля: купівля – 0,32, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.61, продаж – 6.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині згорів хлів з сіном. ФОТО
Сьогодні, 09:59
Курс валют у Луцьку на 2 липня
Сьогодні, 09:06
«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*
Сьогодні, 08:50