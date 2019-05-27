Можливе затоплення: волинян попереджують про підняття рівня води у річках
02 липень, 22:58
Волинські рятувальники попереджають про можливе підняття рівня води у річках на території області.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
«У зв'язку з дощами 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi», - йдеться у повідомленні надзвичайників.
Також підвищення рівнів води у річках прогнозують на території Одеської, Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.
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Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
«У зв'язку з дощами 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi», - йдеться у повідомленні надзвичайників.
Також підвищення рівнів води у річках прогнозують на території Одеської, Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.
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