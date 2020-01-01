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На Волині перевірили ринки, магазини, кафе на дотримання вимог карантину: скільки виявили порушень

На Волині перевірили ринки, магазини, кафе на дотримання вимог карантину: скільки виявили порушень
На виконання доручення прем’єр-міністра України на Волині посилили нагляд за протиепідемічними вимогами шляхом проведення регулярних моніторингових перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину.

Про це йдеться на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

З моменту запровадження Урядом карантину на всій території України, в тому числі на Волині, спеціалісти Держпродспоживслужби області спільно з представниками Національної поліції, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях провели 11 373 перевірки (обстеження) закладів, діяльність яких дозволена в період карантину.

Особлива увага приділена закладам громадського харчування, об’єктам торгівлі продовольчими товарами, ринкам стосовно дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції.

Зокрема, протягом 2 липня провели 112 перевірок (обстежень) об’єктів, в тому числі закладів громадського харчування – 5, об’єктів торгівлі продовольчими товарами – 65, об’єктів торгівлі непродовольчими товарами – 24, агропродовольчих ринків – 5, інших – 13.

На 25 (22%) об’єктах встановили порушення протиепідемічних вимог. На підставі виявлених недоліків склали 18 протоколів про адміністративне правопорушення, надали 7 приписів (рекомендацій), поінформували органи місцевої влади та Національної поліції.

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Теги: Волинь, моніторингові рейди, карантин
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