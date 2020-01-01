Помер заслужений тренер з Волині
Сьогодні, 14:29
Днями на 86-му році життя відійшов у вічність відомий волинський тренер з вільної боротьби Антон Федорович Шахраюк.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив вихованець Антона Федоровича Василь Петрищак.
Він розповів, що свого часу його наставник прославив Волинь на борцівському килимі.
«Будучи майстром спорту з класичної і вільної боротьби, Антон Федорович був неодноразовим призером чемпіонатів України і Центральної ради ДСТ «Спартак» колишнього Радянського Союзу. Сім років поспіль Антон Шахраюк успішно захищав спортивну честь українського спартаківського товариства на змаганнях різних рангів у важкій ваговій категорії», – каже Василь Петрищак.
Про Антона Шахраюка неодноразово згадували у пресі. Зокрема, на сторінках газети «Волинь» розповідається, що після завершення виступів на килимі почалась тренерська робота. Про те, що і наставником, як і борцем, він був класним, свідчать досягнення його вихованців: серед них майже 30 майстрів спорту України.
Першим цього почесного звання був удостоєний Овксентій Банера, який пішов слідами свого наставника, ставши чемпіоном України і Центральної ради ДСТ «Спартак».
Серед тих, хто досяг великих перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, майстри спорту брати Анатолій і Віктор Сіліванови, Галі Садретронов, Віталій Павленко, Михайло Неліпюк, Геннадій Куликов, Валерій Зайчук, Анатолій Петращук, Олександр Трибунський, Ігор Любежанін, Володимир Скуба. До речі, останній з них у свій час вигравав поєдинки у майбутнього олімпійського чемпіона в Атланті В’ячеслава Олійника, сам був серед кандидатів на Ігри 1996 року.
Сьогодні вихованці Антона Шахраюка живуть у різних куточках України, країнах СНД, у далекому зарубіжжі, зокрема, у Німеччині, США.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та близьким тренера.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив вихованець Антона Федоровича Василь Петрищак.
Він розповів, що свого часу його наставник прославив Волинь на борцівському килимі.
«Будучи майстром спорту з класичної і вільної боротьби, Антон Федорович був неодноразовим призером чемпіонатів України і Центральної ради ДСТ «Спартак» колишнього Радянського Союзу. Сім років поспіль Антон Шахраюк успішно захищав спортивну честь українського спартаківського товариства на змаганнях різних рангів у важкій ваговій категорії», – каже Василь Петрищак.
Про Антона Шахраюка неодноразово згадували у пресі. Зокрема, на сторінках газети «Волинь» розповідається, що після завершення виступів на килимі почалась тренерська робота. Про те, що і наставником, як і борцем, він був класним, свідчать досягнення його вихованців: серед них майже 30 майстрів спорту України.
Першим цього почесного звання був удостоєний Овксентій Банера, який пішов слідами свого наставника, ставши чемпіоном України і Центральної ради ДСТ «Спартак».
Серед тих, хто досяг великих перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, майстри спорту брати Анатолій і Віктор Сіліванови, Галі Садретронов, Віталій Павленко, Михайло Неліпюк, Геннадій Куликов, Валерій Зайчук, Анатолій Петращук, Олександр Трибунський, Ігор Любежанін, Володимир Скуба. До речі, останній з них у свій час вигравав поєдинки у майбутнього олімпійського чемпіона в Атланті В’ячеслава Олійника, сам був серед кандидатів на Ігри 1996 року.
Сьогодні вихованці Антона Шахраюка живуть у різних куточках України, країнах СНД, у далекому зарубіжжі, зокрема, у Німеччині, США.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та близьким тренера.
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