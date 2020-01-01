Помер заслужений тренер з Волині

Антон Федорович Шахраюк.



Про це Інформаційному агентству Волинські Новини Василь Петрищак.



Він розповів, що свого часу його наставник прославив Волинь на борцівському килимі.



«Будучи майстром спорту з класичної і вільної боротьби, Антон Федорович був неодноразовим призером чемпіонатів України і Центральної ради ДСТ «Спартак» колишнього Радянського Союзу. Сім років поспіль Антон Шахраюк успішно захищав спортивну честь українського спартаківського товариства на змаганнях різних рангів у важкій ваговій категорії», – каже Василь Петрищак.



Про Антона Шахраюка неодноразово згадували у пресі. Зокрема, на сторінках



Першим цього почесного звання був удостоєний Овксентій Банера, який пішов слідами свого наставника, ставши чемпіоном України і Центральної ради ДСТ «Спартак».



Серед тих, хто досяг великих перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, майстри спорту брати Анатолій і Віктор Сіліванови, Галі Садретронов, Віталій Павленко, Михайло Неліпюк, Геннадій Куликов, Валерій Зайчук, Анатолій Петращук, Олександр Трибунський, Ігор Любежанін, Володимир Скуба. До речі, останній з них у свій час вигравав поєдинки у майбутнього олімпійського чемпіона в Атланті В’ячеслава Олійника, сам був серед кандидатів на Ігри 1996 року.



Сьогодні вихованці Антона Шахраюка живуть у різних куточках України, країнах СНД, у далекому зарубіжжі, зокрема, у Німеччині, США.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлує глибокі співчуття родичам та близьким тренера.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями на 86-му році життя відійшов у вічність відомий волинський тренер з вільної боротьбиПро це повідомив вихованець Антона ФедоровичаВін розповів, що свого часу його наставник прославив Волинь на борцівському килимі.«Будучи майстром спорту з класичної і вільної боротьби, Антон Федорович був неодноразовим призером чемпіонатів України і Центральної ради ДСТ «Спартак» колишнього Радянського Союзу. Сім років поспіль Антон Шахраюк успішно захищав спортивну честь українського спартаківського товариства на змаганнях різних рангів у важкій ваговій категорії», – каже Василь Петрищак.Про Антона Шахраюка неодноразово згадували у пресі. Зокрема, на сторінках газети «Волинь» розповідається, що після завершення виступів на килимі почалась тренерська робота. Про те, що і наставником, як і борцем, він був класним, свідчать досягнення його вихованців: серед них майже 30 майстрів спорту України.Першим цього почесного звання був удостоєний Овксентій Банера, який пішов слідами свого наставника, ставши чемпіоном України і Центральної ради ДСТ «Спартак».Серед тих, хто досяг великих перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, майстри спорту братиДо речі, останній з них у свій час вигравав поєдинки у майбутнього олімпійського чемпіона в Атланті В’ячеслава Олійника, сам був серед кандидатів на Ігри 1996 року.Сьогодні вихованці Антона Шахраюка живуть у різних куточках України, країнах СНД, у далекому зарубіжжі, зокрема, у Німеччині, США.висловлує глибокі співчуття родичам та близьким тренера.

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