вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу

Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу
У Луцьку триває робота над виявленням джерел смороду, що при певних погодних умовах накриває цілі мікрорайони міста.

Одне вдалося віднайти 2 липня при виникненні специфічного неприємного запаху в повітрі, - інформує "Evoda Lutsk" у facebook

Зазначається, що працівники КП «Луцькводоканал» та відділу екології Луцької міськради, при перших проявах смороду, обстежили території з метою виявлення джерела.

Запах мав певні відмінні характеристики, оскільки містив складник гнойових відходів і додаткових хімічних елементів. Тому по напрямку вітру, який учора був західним, а також по розповідях очевидців виявили, що досить різкий і неприємний сморід виникає від так званих полів фільтрації Рожищенського сирзаводу.

Ці поля займають велику площу, мають специфічний неприємний запах, який особливо посилюється у спеку і підвищену вологість.

Порушення нещодавно зафіксоване і в районі вулиці Мамсурова, де здійснювали самовільний і незаконний скид несанкціонованих стоків транспортним засобом, який не має дозволів на використання точки зливу КП «Луцькводоканал».

Інформують, що працівниками підприємства уже встановили маркування транспортного засобу і його місцезнаходження. Подади клопотання в поліцію і муніципальну варту для виявлення власника і застосування штрафних санкцій, щоб попередити самочинні скиди невідомих речовин в каналізацію.

Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу
Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу
Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу
Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сморід, Луцьк, джерела
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відоме ім’я лучанина, який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші
Сьогодні, 16:28
Працівники луцьких дитсадків №36 і 37 вже вилікувалися від коронавірусу
Сьогодні, 15:57
Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу
Сьогодні, 15:51
На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками
Сьогодні, 15:36
Волинських поліцейських привітали зі святом і вручили подяки й відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
У Луцьку виявили незаконні підключення в зливову каналізацію: нечистоти потрапляли в Стир У Луцьку виявили незаконні підключення в зливову каналізацію: нечистоти потрапляли в Стир
23 червень, 17:05
У Луцьку знову взялися шукати причини смороду У Луцьку знову взялися шукати причини смороду
16 червень, 10:44
Виявили джерело смороду, що накривав райони Луцька Виявили джерело смороду, що накривав райони Луцька
12 червень, 11:32
У Луцьку знову смердить, – соцмережі У Луцьку знову смердить, – соцмережі
10 квітень, 21:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відоме ім’я лучанина, який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші
Сьогодні, 16:28
 0
Працівники луцьких дитсадків №36 і 37 вже вилікувалися від коронавірусу
Сьогодні, 15:57
 0
Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу
Сьогодні, 15:51
 0
На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками
Сьогодні, 15:36
 0
Волинських поліцейських привітали зі святом і вручили подяки й відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8