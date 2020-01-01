Нові джерела смороду: поблизу Луцька виявили поля зі зливами Рожищенського сирзаводу

У Луцьку триває робота над виявленням джерел смороду, що при певних погодних умовах накриває цілі мікрорайони міста.Одне вдалося віднайти 2 липня при виникненні специфічного неприємного запаху в повітрі, - інформує "Evoda Lutsk" у facebookЗазначається, що працівники КП «Луцькводоканал» та відділу екології Луцької міськради, при перших проявах смороду, обстежили території з метою виявлення джерела.Запах мав певні відмінні характеристики, оскільки містив складник гнойових відходів і додаткових хімічних елементів. Тому по напрямку вітру, який учора був західним, а також по розповідях очевидців виявили, що досить різкий і неприємний сморід виникає від так званих полів фільтрації Рожищенського сирзаводу.Ці поля займають велику площу, мають специфічний неприємний запах, який особливо посилюється у спеку і підвищену вологість.Порушення нещодавно зафіксоване і в районі вулиці Мамсурова, де здійснювали самовільний і незаконний скид несанкціонованих стоків транспортним засобом, який не має дозволів на використання точки зливу КП «Луцькводоканал».Інформують, що працівниками підприємства уже встановили маркування транспортного засобу і його місцезнаходження. Подади клопотання в поліцію і муніципальну варту для виявлення власника і застосування штрафних санкцій, щоб попередити самочинні скиди невідомих речовин в каналізацію.