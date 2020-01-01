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Випускники з окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати до вузів без ЗНО

Випускники з окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати до вузів без ЗНО
Верховна Рада України на позачерговому засіданні 3 липня проголосувала за спрощення вступу у заклади вищої освіти випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму. 

Діти з цих територій матимуть змогу вступати до вишів без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх навчальних закладів, а не за обмеженим окремим списком (91 навчальний заклад), як це відбувається зараз. Їм для цього потрібно буде скласти вступні іспити, - пише ТСН.

Всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот. Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя. 

Нагадаємо, в Україні через коронавірус раніше скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО в цьому році, тож випускники шкіл можуть проходити її за власним бажанням. Звільнення від атестації має зменшити навантаження на центри тестування під час епідемії коронавірусу.


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Теги: ЗНО, випускники, Крим, Донбас
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Коментарі 1
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Можете уявити,яких потім Україна отримає спеціалістів? Хоча і з ЗНО не набагато кращі.
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