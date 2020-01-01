Випускники з окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати до вузів без ЗНО





Діти з цих територій матимуть змогу вступати до вишів без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх навчальних закладів, а не за обмеженим окремим списком (91 навчальний заклад), як це відбувається зараз. Їм для цього потрібно буде скласти вступні іспити, - пише



Всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот. Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.



Нагадаємо, в Україні через коронавірус раніше скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО в цьому році, тож випускники шкіл можуть проходити її за власним бажанням. Звільнення від атестації має зменшити навантаження на центри тестування під час епідемії коронавірусу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України на позачерговому засіданні 3 липня проголосувала за спрощення вступу у заклади вищої освіти випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.Діти з цих територій матимуть змогу вступати до вишів без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх навчальних закладів, а не за обмеженим окремим списком (91 навчальний заклад), як це відбувається зараз. Їм для цього потрібно буде скласти вступні іспити, - пише ТСН Всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот. Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.Нагадаємо, в Україні через коронавірус раніше скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО в цьому році, тож випускники шкіл можуть проходити її за власним бажанням. Звільнення від атестації має зменшити навантаження на центри тестування під час епідемії коронавірусу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію