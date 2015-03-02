Рада звільнила голову Нацбанку Смолія

Володимира Зеленського звільнити Якова Смолія з посади голови Національного банку України.



За відповідну постанову проголосували 286 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, - пише



Так, 15 березня 2018 року Верховна Рада за пропозицією тодішнього президента України Петра Порошенка призначила Смолія головою НБУ, звільнивши з цієї посади Валерію Гонтареву. Смолій з 11 травня 2017 року виконував обов'язки голови НБУ. 1 липня 2020 року Смолій написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.



Він пояснив своє рішення тим, що тривалий час на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним своїх обов'язків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України підтримала пропозицію президентазвільнитиз посади голови Національного банку України.За відповідну постанову проголосували 286 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, - пише УНІАН Так, 15 березня 2018 року Верховна Рада за пропозицією тодішнього президента Українипризначила Смолія головою НБУ, звільнивши з цієї посади. Смолій з 11 травня 2017 року виконував обов'язки голови НБУ. 1 липня 2020 року Смолій написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.Він пояснив своє рішення тим, що тривалий час на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним своїх обов'язків.

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