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Рада звільнила голову Нацбанку Смолія

Рада звільнила голову Нацбанку Смолія
Верховна Рада України підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського звільнити Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

За відповідну постанову проголосували 286 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, - пише УНІАН.

Так, 15 березня 2018 року Верховна Рада за пропозицією тодішнього президента України Петра Порошенка призначила Смолія головою НБУ, звільнивши з цієї посади Валерію Гонтареву. Смолій з 11 травня 2017 року виконував обов'язки голови НБУ. 1 липня 2020 року Смолій написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Він пояснив своє рішення тим, що тривалий час на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним своїх обов'язків.


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Теги: Нацбанк, Смолій, звільнення
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