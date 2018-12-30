На кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску
Сьогодні, 20:43
На українсько-польському кордоні відновить роботу автомобільний пункт пропуску "Будомєж – Грушів" з 6 липня. Наразі працюють чотири автомобільні пункти пропуску.
Про відкриття "Будомєж – Грушів" повідомляє пресслужба МВС Польщі, пише "24 канал".
Автомобільний пункт пропуску цілодобово зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн.
Зауважують, що Польща вирішила з 3 липня відновити 14-денну самоізоляцію для українців, які прибувають до країни літаком. Це обмеження скасували лише з 1 липня, тож воно не діяло всього 2 дні.
Як можна потрапити до Польщі зараз
З 15 березня українсько-польський кордон був закритий через пандемію коронавірусу. Вже з 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика", а також автомобільні пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне".
З 1 липня Польща відновила з Україною авіасполучення.
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Про відкриття "Будомєж – Грушів" повідомляє пресслужба МВС Польщі, пише "24 канал".
Автомобільний пункт пропуску цілодобово зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн.
Зауважують, що Польща вирішила з 3 липня відновити 14-денну самоізоляцію для українців, які прибувають до країни літаком. Це обмеження скасували лише з 1 липня, тож воно не діяло всього 2 дні.
Як можна потрапити до Польщі зараз
З 15 березня українсько-польський кордон був закритий через пандемію коронавірусу. Вже з 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика", а також автомобільні пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне".
З 1 липня Польща відновила з Україною авіасполучення.
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