Погода в Луцьку та Волинській області на неділю 5 липня





В неділю в Луцьку, Маневичах, Світязі буде суха погода за

даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +14 до +18 градусів, удень до +23 +26.



Вітер північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неділя у Волинській області буде хмарною з проясненнями.В неділю в Луцьку, Маневичах, Світязі буде суха погода заданими Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +14 до +18 градусів, удень до +23 +26.Вітер північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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