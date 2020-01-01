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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю 5 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю 5 липня
Неділя у Волинській області буде хмарною з проясненнями.

В неділю в Луцьку, Маневичах, Світязі буде суха погода за
даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +14 до +18 градусів, удень до +23 +26.

Вітер північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода
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