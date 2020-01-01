Погода в Луцьку та Волинській області на неділю 5 липня
Сьогодні, 20:00
Неділя у Волинській області буде хмарною з проясненнями.
В неділю в Луцьку, Маневичах, Світязі буде суха погода за
даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +14 до +18 градусів, удень до +23 +26.
Вітер північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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В неділю в Луцьку, Маневичах, Світязі буде суха погода за
даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +14 до +18 градусів, удень до +23 +26.
Вітер північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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