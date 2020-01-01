«200 днів брехні»: у Луцьку активісти вийшли на майдан. ФОТО

У Луцьку відбулась акція на підтримку підозрюваних у вбивстві журналістаАктивісти вийшли на Театральну площу у суботу, 4 липня. Організатори заходу — «Основа Майбутнього» та ініціативні групи «FreeRiff», «FreeKuzmenko».Люди виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета: волонтерки, лікарки, ветерана АТО і музикантата військової медсестри28 червня спливло 200 днів з моменту оголошення Антоненку, Кузьменко та Дугарь підозр.Причин обурення активістів чимало: недовіра до слідства і переконання у невинуватості підозрюваних, підозрілий перебіг досудового слідства, ігнорування слідчими та суддями доказів сторони захисту, а також те, що усі ці 200 днів Антоненко та Кузьменко провели у СІЗО, а Дугарь – на домашньому арешті.