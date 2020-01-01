«200 днів брехні»: у Луцьку активісти вийшли на майдан. ФОТО
Сьогодні, 12:41
У Луцьку відбулась акція на підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Активісти вийшли на Театральну площу у суботу, 4 липня. Організатори заходу — «Основа Майбутнього» та ініціативні групи «FreeRiff», «FreeKuzmenko».
Люди виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета: волонтерки, лікарки Юлії Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка та військової медсестри Яни Дугарь.
28 червня спливло 200 днів з моменту оголошення Антоненку, Кузьменко та Дугарь підозр.
Причин обурення активістів чимало: недовіра до слідства і переконання у невинуватості підозрюваних, підозрілий перебіг досудового слідства, ігнорування слідчими та суддями доказів сторони захисту, а також те, що усі ці 200 днів Антоненко та Кузьменко провели у СІЗО, а Дугарь – на домашньому арешті.
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Активісти вийшли на Театральну площу у суботу, 4 липня. Організатори заходу — «Основа Майбутнього» та ініціативні групи «FreeRiff», «FreeKuzmenko».
Люди виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета: волонтерки, лікарки Юлії Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка та військової медсестри Яни Дугарь.
28 червня спливло 200 днів з моменту оголошення Антоненку, Кузьменко та Дугарь підозр.
Причин обурення активістів чимало: недовіра до слідства і переконання у невинуватості підозрюваних, підозрілий перебіг досудового слідства, ігнорування слідчими та суддями доказів сторони захисту, а також те, що усі ці 200 днів Антоненко та Кузьменко провели у СІЗО, а Дугарь – на домашньому арешті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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