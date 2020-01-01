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«200 днів брехні»: у Луцьку активісти вийшли на майдан. ФОТО

«200 днів брехні»: у Луцьку активісти вийшли на майдан. ФОТО
У Луцьку відбулась акція на підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Активісти вийшли на Театральну площу у суботу, 4 липня. Організатори заходу — «Основа Майбутнього» та ініціативні групи «FreeRiff», «FreeKuzmenko».

Люди виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета: волонтерки, лікарки Юлії Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка та військової медсестри Яни Дугарь.

28 червня спливло 200 днів з моменту оголошення Антоненку, Кузьменко та Дугарь підозр.

Причин обурення активістів чимало: недовіра до слідства і переконання у невинуватості підозрюваних, підозрілий перебіг досудового слідства, ігнорування слідчими та суддями доказів сторони захисту, а також те, що усі ці 200 днів Антоненко та Кузьменко провели у СІЗО, а Дугарь – на домашньому арешті.

«200 днів брехні»: у Луцьку активісти вийшли на майдан. ФОТО
«200 днів брехні»: у Луцьку активісти вийшли на майдан. ФОТО
«200 днів брехні»: у Луцьку активісти вийшли на майдан. ФОТО

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Теги: 200 днів брехні, акція, Павло Шеремет
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Коментарі 3
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Судя по количеству и возрасту протестующих - явно проплаченное мероприятие
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Радикально налаштовані націоналістичні сили Волині, вигнали під пам"ятник Лесі Українки дітей, і вважають, що вони гроші від своїх київських кураторів вже відробили.
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То можна вбити людину і сказати що я волонтер чи лікар????
Лікар має спасати життя. Як же клятва Гіппократа ????
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