У Луцьку зняли на відео водія, який поїхав зустрічною смугою
Сьогодні, 16:27
У Луцьку на повороті з вулиці Ковельської на Набережну автохам поїхав по зустрічній смузі, створивши аварійну ситуацію на дорозі.
Відео інциденту опублікував Sasha Omelchuk у соцмережі facebook, пише ВолиньUA.
"Як це назвати? Патрульна поліція Волинської області", - написав Саша.
У коментарі люди зазначають, що ситуація могла статися через нову розмітку.
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Відео інциденту опублікував Sasha Omelchuk у соцмережі facebook, пише ВолиньUA.
"Як це назвати? Патрульна поліція Волинської області", - написав Саша.
У коментарі люди зазначають, що ситуація могла статися через нову розмітку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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