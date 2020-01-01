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У Луцьку зняли на відео водія, який поїхав зустрічною смугою

У Луцьку зняли на відео водія, який поїхав зустрічною смугою
У Луцьку на повороті з вулиці Ковельської на Набережну автохам поїхав по зустрічній смузі, створивши аварійну ситуацію на дорозі.

Відео інциденту опублікував Sasha Omelchuk‎ у соцмережі facebook, пише ВолиньUA.

"Як це назвати? Патрульна поліція Волинської області", - написав Саша.

У коментарі люди зазначають, що ситуація могла статися через нову розмітку.


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Теги: автохам, зустрічна, Набережна
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