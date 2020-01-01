У Луцьку зняли на відео водія, який поїхав зустрічною смугою





Відео інциденту опублікував Sasha Omelchuk‎ у соцмережі facebook, пише



"Як це назвати? Патрульна поліція Волинської області", - написав Саша.



У коментарі люди зазначають, що ситуація могла статися через нову розмітку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на повороті з вулиці Ковельської на Набережну автохам поїхав по зустрічній смузі, створивши аварійну ситуацію на дорозі.Відео інциденту опублікував Sasha Omelchuk‎ у соцмережі facebook, пише ВолиньUA "Як це назвати? Патрульна поліція Волинської області", - написав Саша.У коментарі люди зазначають, що ситуація могла статися через нову розмітку.

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