Сусідня з Волинню Львівщина послаблює карантин
Сьогодні, 00:13
Львівська область готова до послаблення карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Останні дані свідчать, що Львівська область вже не є регіоном зі значним поширенням коронавірусу.
На Львівщині планують відкрити готелі, заклади громадського харчування та спортзали, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Львівську ОДА.
Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила послабити карантин в області вже з 7 липня. Однак, обмеження можуть знову посилити, якщо ситуація погіршиться.
Вже завтра у Львівській області зможуть відновити роботу готелі, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. Також дозволять проводити релігійні заходи, але з обмеженою кількістю учасників.
Крім того, в області перевірять готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.
"Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень", - заявили в ОДА.
Нагадаємо, раніше Львівська область була серед лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу. При цьому у Львові карантин послабили ще минулого місяця.
Також РБК-Україна писало, що послаблення карантину в Києві допускають у столичній Держспоживслужбі.
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На Львівщині планують відкрити готелі, заклади громадського харчування та спортзали, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Львівську ОДА.
Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила послабити карантин в області вже з 7 липня. Однак, обмеження можуть знову посилити, якщо ситуація погіршиться.
Вже завтра у Львівській області зможуть відновити роботу готелі, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. Також дозволять проводити релігійні заходи, але з обмеженою кількістю учасників.
Крім того, в області перевірять готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.
"Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень", - заявили в ОДА.
Нагадаємо, раніше Львівська область була серед лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу. При цьому у Львові карантин послабили ще минулого місяця.
Також РБК-Україна писало, що послаблення карантину в Києві допускають у столичній Держспоживслужбі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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