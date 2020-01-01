Сусідня з Волинню Львівщина послаблює карантин





На Львівщині планують відкрити готелі, заклади громадського харчування та спортзали, - повідомляє



Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила послабити карантин в області вже з 7 липня. Однак, обмеження можуть знову посилити, якщо ситуація погіршиться.



Вже завтра у Львівській області зможуть відновити роботу готелі, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. Також дозволять проводити релігійні заходи, але з обмеженою кількістю учасників.



Крім того, в області перевірять готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.



"Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень", - заявили в ОДА.



Нагадаємо, раніше Львівська область була серед лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу. При цьому у Львові карантин послабили ще минулого місяця.



Також РБК-Україна писало, що послаблення карантину в Києві допускають у столичній Держспоживслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівська область готова до послаблення карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Останні дані свідчать, що Львівська область вже не є регіоном зі значним поширенням коронавірусу.На Львівщині планують відкрити готелі, заклади громадського харчування та спортзали, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Львівську ОДА.Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила послабити карантин в області вже з 7 липня. Однак, обмеження можуть знову посилити, якщо ситуація погіршиться.Вже завтра у Львівській області зможуть відновити роботу готелі, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. Також дозволять проводити релігійні заходи, але з обмеженою кількістю учасників.Крім того, в області перевірять готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину."Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень", - заявили в ОДА.Нагадаємо, раніше Львівська область була серед лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу. При цьому у Львові карантин послабили ще минулого місяця.Також РБК-Україна писало, що послаблення карантину в Києві допускають у столичній Держспоживслужбі.

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