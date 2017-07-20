У Франції пасажири вбили водія автобуса, який не хотів їх везти без масок





Чоловік строго дотримувався правил перевезення людей, що забороняє надавати послуги особам без медичних масок. Про це, в понеділок, 6 липня, повідомляє



Повідомляється, що буйні пасажири намагалися сісти в автобус в містечку Байонна, у них не було ні масок, ні квитків. Коли водій автобуса, чоловік старший 50, спробував перегородити їм шлях в салон, він отримав кілька сильних ударів, зокрема і в область голови.



"Один з нападників в даний час затриманий, а інші знаходяться в розшуку. Водія в несвідомому стані доставили в лікарню, а в понеділок лікарі оголосили про смерть мозку", - повідомили джерела поліції в місті, розташованому неподалік від популярного курорту Біарріц на Південно-Заході Франції.



В знак протесту кілька колег загиблого, відмовилися виводити автобуси на лінії, через що регіональне сполучення порушено.



Компанія-організатор автобусних перевезень виступила на підтримку свого співробітника і заявила про те, що організований страйк є абсолютно законним.



В останні дні, як підкреслює видання, кількість агресивних нападів у Франції значно зросла.



"Пасажири обрушують свій гнів на водіїв, які ні в чому не винні - вони всього лише виконують розпорядження властей", - заявили перевізники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Франції група розлючених пасажирів, яких водій відмовився впускати в транспорт без засобів індивідуального захисту, забила його до такого стану, при якому у нього діагностували смерть мозку.Чоловік строго дотримувався правил перевезення людей, що забороняє надавати послуги особам без медичних масок. Про це, в понеділок, 6 липня, повідомляє Кореспондент , посилаючись на видання SudOuest.Повідомляється, що буйні пасажири намагалися сісти в автобус в містечку Байонна, у них не було ні масок, ні квитків. Коли водій автобуса, чоловік старший 50, спробував перегородити їм шлях в салон, він отримав кілька сильних ударів, зокрема і в область голови."Один з нападників в даний час затриманий, а інші знаходяться в розшуку. Водія в несвідомому стані доставили в лікарню, а в понеділок лікарі оголосили про смерть мозку", - повідомили джерела поліції в місті, розташованому неподалік від популярного курорту Біарріц на Південно-Заході Франції.В знак протесту кілька колег загиблого, відмовилися виводити автобуси на лінії, через що регіональне сполучення порушено.Компанія-організатор автобусних перевезень виступила на підтримку свого співробітника і заявила про те, що організований страйк є абсолютно законним.В останні дні, як підкреслює видання, кількість агресивних нападів у Франції значно зросла."Пасажири обрушують свій гнів на водіїв, які ні в чому не винні - вони всього лише виконують розпорядження властей", - заявили перевізники.

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