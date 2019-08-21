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На Рівненщині двох людей покусали гадюки

На Рівненщині двох людей покусали гадюки
На Рівненщині зареєстрували два випадки укусів змій.

Так, 6 липня в стані середньої важкості з діагнозом "укус гадюки" госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні громадянку 2001 року народження, - йдеться на сайті ДСНС у Рівненській області.

Також у цей же день в стані середньої важкості з діагнозом "укус гадюки" до реанімаційного відділення Зарічненської районної лікарні потрапив 36-річний чоловік.

Тож рятувальники нагадують першу допомогу при укусі змії.

У перші хвилини після укусу варто спробувати відсмоктати частину отрути з рани. Кров'янисту рідину, що відсмоктується, треба відразу ж спльовувати. Відсмоктування не можуть робити люди, у яких у роті є язви та ранки. Потім з підручних матеріалів на уражену кінцівку накладають шину і вживають заходів для екстреного транспортування потерпілого в лікувальну установу. Під час транспортування на місце укусу рекомендують класти холод, давати якомога більшу кількість рідини, щоб зменшити концентрацію отрути в організмі та сприяти його виділенню із сечею.

Раніше існувала думка про необхідність припікань, надрізів, накладання джгута. Наразі така думка вважається неправильною. Припікання лише збільшує рану, сприяючи її нагноєнню, але не знищує отрути, надрізами ж не завжди вдається викликати сильну кровотечу, тому що в отруті присутні речовини, що викликають швидке згортання крові, а саме місце укусу сильно травмується. Перетягування джгутом кінцівки також не може призупинити проникнення отрути в організм, оскільки він поширюється не по кровоносним, а по лімфатичних судинах.

Якщо є шприц і ліки для ін'єкцій, то найбільш радикальним методом лікування буде миттєве введення протиотрутної сироватки, а також серцево-судинних засобів.

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Теги: гадюка, змія
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