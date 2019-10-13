Вогонь знищив помешкання та майно: просять допомогти родинам з Волині, в яких згорів будинок





На своїй сторінці у фейсбуці селищний голова Благодатного Олександр Топорівський попросив небайдужих допомогти родинам,



“Сталася біда – виникла пожежа. У квартирі сім’ї Козел вогонь знищив практично все. Зараз вони без житла, без речей, фактично нічого не вціліло. Давайте допоможемо цим сім’ям!”.



Нагадаємо, пожежа трапилася ввечері 5-го липня. Палав будинок барачного типу.



Як повідомили рятувальники, ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електромережі. На місці для ліквідації пожежі приїздили дві машини з Нововолинська та по одній з Володимира-Волинського та Іваничі.



Картка: 5168 7573 4904 0446 Мельник Олександр Миколайович.





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