Вогонь знищив помешкання та майно: просять допомогти родинам з Волині, в яких згорів будинок
Сьогодні, 12:04
У селищі Благодатне на вулиці Пушкіна в будинку чотирьох сімей сталася пожежа. Одна із них лишилася практично без нічого: просять небайдужих допомогти.
На своїй сторінці у фейсбуці селищний голова Благодатного Олександр Топорівський попросив небайдужих допомогти родинам, пише "Буг".
“Сталася біда – виникла пожежа. У квартирі сім’ї Козел вогонь знищив практично все. Зараз вони без житла, без речей, фактично нічого не вціліло. Давайте допоможемо цим сім’ям!”.
Нагадаємо, пожежа трапилася ввечері 5-го липня. Палав будинок барачного типу.
Як повідомили рятувальники, ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електромережі. На місці для ліквідації пожежі приїздили дві машини з Нововолинська та по одній з Володимира-Волинського та Іваничі.
Картка: 5168 7573 4904 0446 Мельник Олександр Миколайович.
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На своїй сторінці у фейсбуці селищний голова Благодатного Олександр Топорівський попросив небайдужих допомогти родинам, пише "Буг".
“Сталася біда – виникла пожежа. У квартирі сім’ї Козел вогонь знищив практично все. Зараз вони без житла, без речей, фактично нічого не вціліло. Давайте допоможемо цим сім’ям!”.
Нагадаємо, пожежа трапилася ввечері 5-го липня. Палав будинок барачного типу.
Як повідомили рятувальники, ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електромережі. На місці для ліквідації пожежі приїздили дві машини з Нововолинська та по одній з Володимира-Волинського та Іваничі.
Картка: 5168 7573 4904 0446 Мельник Олександр Миколайович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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