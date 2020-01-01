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На Волині продають базу відпочинку, яка належить Нацбанку

На Волині продають базу відпочинку, яка належить Нацбанку
Комплексу будівель і споруд бази відпочинку у селі Буцинь Старовижівського району, що нині перебуває на балансі Національного банку України, хочуть віддати у приватні руки.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Аукціон з продажу цього об’єкта малої приватизації запланували на 17 липня 2020 року.

У складі комплексу:

- спальний корпус № 1 загальною площею 52,7 кв.м;

- спальний корпус № 2 загальною площею 50,5 кв.м;

- спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 кв.м;

- спальний корпус № 4-модуль загальною площею 252,7 кв.м;

- адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 кв. м;

- гараж-прохідна загальною площею 104,9 кв.м;

- господарське приміщення № 6 загальною площею 51,5 кв.м;

- артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 загальною площею 4,8 кв.м;

- водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 кв.м;

- овочесховище № 10 загальною площею 29,9 кв.м;

- вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв.м.

Стартова ціна бази відпочинку – 2 636 655 гривень.


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Теги: база відпочинку, Буцинь, Нацбанк, Волинь, продаж, приватизація
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