На Волині продають базу відпочинку, яка належить Нацбанку





Про це повідомляє Фонд державного майна України.



Аукціон з продажу цього об’єкта малої приватизації запланували на 17 липня 2020 року.



У складі комплексу:



- спальний корпус № 1 загальною площею 52,7 кв.м;



- спальний корпус № 2 загальною площею 50,5 кв.м;



- спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 кв.м;



- спальний корпус № 4-модуль загальною площею 252,7 кв.м;



- адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 кв. м;



- гараж-прохідна загальною площею 104,9 кв.м;



- господарське приміщення № 6 загальною площею 51,5 кв.м;



- артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 загальною площею 4,8 кв.м;



- водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 кв.м;



- овочесховище № 10 загальною площею 29,9 кв.м;



- вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв.м.



Стартова ціна бази відпочинку – 2 636 655 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комплексу будівель і споруд бази відпочинку у селі Буцинь Старовижівського району, що нині перебуває на балансі Національного банку України, хочуть віддати у приватні руки.Про це повідомляє Фонд державного майна України.Аукціон з продажу цього об’єкта малої приватизації запланували на 17 липня 2020 року.У складі комплексу:- спальний корпус № 1 загальною площею 52,7 кв.м;- спальний корпус № 2 загальною площею 50,5 кв.м;- спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 кв.м;- спальний корпус № 4-модуль загальною площею 252,7 кв.м;- адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 кв. м;- гараж-прохідна загальною площею 104,9 кв.м;- господарське приміщення № 6 загальною площею 51,5 кв.м;- артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 загальною площею 4,8 кв.м;- водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 кв.м;- овочесховище № 10 загальною площею 29,9 кв.м;- вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв.м.Стартова ціна бази відпочинку – 2 636 655 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію