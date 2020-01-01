На Волині продають базу відпочинку, яка належить Нацбанку
Сьогодні, 10:59
Комплексу будівель і споруд бази відпочинку у селі Буцинь Старовижівського району, що нині перебуває на балансі Національного банку України, хочуть віддати у приватні руки.
Про це повідомляє Фонд державного майна України.
Аукціон з продажу цього об’єкта малої приватизації запланували на 17 липня 2020 року.
У складі комплексу:
- спальний корпус № 1 загальною площею 52,7 кв.м;
- спальний корпус № 2 загальною площею 50,5 кв.м;
- спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 кв.м;
- спальний корпус № 4-модуль загальною площею 252,7 кв.м;
- адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 кв. м;
- гараж-прохідна загальною площею 104,9 кв.м;
- господарське приміщення № 6 загальною площею 51,5 кв.м;
- артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 загальною площею 4,8 кв.м;
- водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 кв.м;
- овочесховище № 10 загальною площею 29,9 кв.м;
- вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв.м.
Стартова ціна бази відпочинку – 2 636 655 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Фонд державного майна України.
Аукціон з продажу цього об’єкта малої приватизації запланували на 17 липня 2020 року.
У складі комплексу:
- спальний корпус № 1 загальною площею 52,7 кв.м;
- спальний корпус № 2 загальною площею 50,5 кв.м;
- спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 кв.м;
- спальний корпус № 4-модуль загальною площею 252,7 кв.м;
- адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 кв. м;
- гараж-прохідна загальною площею 104,9 кв.м;
- господарське приміщення № 6 загальною площею 51,5 кв.м;
- артезіанська свердловина з насосною станцією № 8 загальною площею 4,8 кв.м;
- водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 кв.м;
- овочесховище № 10 загальною площею 29,9 кв.м;
- вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв.м.
Стартова ціна бази відпочинку – 2 636 655 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань вже проводять тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 11:15
На Волині продають базу відпочинку, яка належить Нацбанку
Сьогодні, 10:59
У місті на Волині в аварії постраждали троє людей
Сьогодні, 10:29