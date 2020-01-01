Де на Волині не буде світла 9 липня





Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 17:00

Школа, лікарня, млин, пилорама, дитячий садок, котельня, АТС, сільська рада с. Яворівка, Березовичі, ст. Березовичі



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Камінь-Каширський район



1. 9:00 - 17:00

c.Ворокомле.вул.Лісна

2. 9:00 - 17:00

c.Волиця. вул. Центральна



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

с. Муравище – медпункт

ФОП Радчук Юрій Степанович - торговий кіоск

Ківерцівське ССТ - магазин

с.Муравище

вул.Центральна,буд.32-48,

вул.Робітнича,буд.14-60,,

вул.Селянська,буд.11-29,

2. 09:00-17:00

с. Котів – медпункт, церква

ФОП Запоточна Лілія Йосипівна - кіоск

Олицьке ССТ - магазин с.Котів

вул.Миру,1-8,

вул.17 Вересня,1-25,

вул.Л.Українки,1-24,

вул.Суворова,1-58

3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 09:00-17:00

ФОП Демчук Андрій Степанович - магазин

м.Ківерці

вул.Ломоносова,1-27 ,2-24

вул.Паркова,18-85

вул.Космонавтів,1-17 , 2-10

вул.9-го Травня,



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Дрозднівська сільська Рада

Свято-Троїцька громада УПЦ

Ковельське МТМО с.Гончий Брід

2. 9:00-17:00

Ковельське МТМО

Голобське споживче

Товариство

Голобська селищна рада

Громада Свято-Різдва

Пресвятої Богородиці

УПЦ

с.Нужель



Локачинський район



1. 9:00 – 17:00

Клуб с.Привітне с. Привітне вул.1 Травня, вул.Центральна і прилеглі

2. 9:00 – 17:00

с.Шельвів вул.Східна

3. 9:00-15:00

Ферма

с.В.Окорськ



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

с.Мельники вул.Озерна (17 вересня)



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с.Хоцунь вул.Садова

2. 10:00-17:00

ФОП Романович Господарська будівля,

ФОП Пилипчук зерносклад

с.Залаззя (Територія колгоспу)





Маневицький район



1. 10:00-18:00

Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, ФАП с. Підгаття



місто Нововолинськ



1. 9:00-18:00

УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ

вул. Соборна 13-49

Грушевського 20-65

Кисіля 14-24

І провулок 1-2

ІІ провулок 2

Толстого 1

Лермонтова 1-2

Самчука 1

Ломоносова 13-15



Ратнівський район



1. 10:00 - 16:00

с. Млиново



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.

8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.

9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня.

10 ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб.

с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин.

с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.

с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Доросині (повністю)

с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.

с.Кияж вул.Набережна, Тиха.

с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.

11 ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю)

с.Береськ (повністю)

с.Студині (повністю)

с.Ворончин (повністю)

с.Вічині (повністю)

с.Береськ (повністю)

с.Студині (повністю)

с.Ворончин (повністю)



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с. Любохини вул:Жовтнева, Коржана, 17 Вересня.



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00Школа, лікарня, млин, пилорама, дитячий садок, котельня, АТС, сільська рада с. Яворівка, Березовичі, ст. БерезовичіВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 - 17:00c.Ворокомле.вул.Лісна2. 9:00 - 17:00c.Волиця. вул. Центральна1. 09:00-17:00с. Муравище – медпунктФОП Радчук Юрій Степанович - торговий кіоскКіверцівське ССТ - магазинс.Муравищевул.Центральна,буд.32-48,вул.Робітнича,буд.14-60,,вул.Селянська,буд.11-29,2. 09:00-17:00с. Котів – медпункт, церкваФОП Запоточна Лілія Йосипівна - кіоскОлицьке ССТ - магазин с.Котіввул.Миру,1-8,вул.17 Вересня,1-25,вул.Л.Українки,1-24,вул.Суворова,1-583 ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 09:00-17:00ФОП Демчук Андрій Степанович - магазинм.Ківерцівул.Ломоносова,1-27 ,2-24вул.Паркова,18-85вул.Космонавтів,1-17 , 2-10вул.9-го Травня,1. 9:00-17:00Дрозднівська сільська РадаСвято-Троїцька громада УПЦКовельське МТМО с.Гончий Брід2. 9:00-17:00Ковельське МТМОГолобське споживчеТовариствоГолобська селищна радаГромада Свято-РіздваПресвятої БогородиціУПЦс.Нужель1. 9:00 – 17:00Клуб с.Привітне с. Привітне вул.1 Травня, вул.Центральна і прилеглі2. 9:00 – 17:00с.Шельвів вул.Східна3. 9:00-15:00Фермас.В.ОкорськВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Мельники вул.Озерна (17 вересня)1. 10:00-17:00с.Хоцунь вул.Садова2. 10:00-17:00ФОП Романович Господарська будівля,ФОП Пилипчук зерноскладс.Залаззя (Територія колгоспу)1. 10:00-18:00Новочарторийське споживче товариство магазин, дім молитви, ФАП с. Підгаття1. 9:00-18:00УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-151. 10:00 - 16:00с. Млиново1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня.10 ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб.с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин.с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Доросині (повністю)с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.с.Кияж вул.Набережна, Тиха.с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.11 ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)1. 10:00-17:00с. Любохини вул:Жовтнева, Коржана, 17 Вересня.Вимкнень споживачів не заплановано

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