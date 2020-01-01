У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Василя Королюка*
Сьогодні, 12:45
У п'ятницю, 10 липня, 2-й учасник конкурсу мистецтв від "ПортCity" художник Василь Королюк представить свої роботи.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
Тема виставки: "Виставка №3" (акриловий/масляний живопис).
⠀
"Працюю в різних напрямках живопису: абстракціонізм, імпресіонізм, поп-арт. Малюю відтоді як себе пам'ятаю на всьому і усім чим можу. Найулюбленіша тема в дитинстві - тварини, потім пейзаж, портрет, навіть займався іконописом. Та завжди хотілося вийти з канонічних рамок. Художник, в моєму розумінні, це не професія, а певний образ мислення і сприйняття навколишнього світу", - говорить художник.
⠀
Насолодитися роботами художника Василя Королюка можна буде з 10 по 23 липня щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ПортCity. Вхід - вільний.
⠀
Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17 липня. Деталі та анкета для реєстрації за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
Тема виставки: "Виставка №3" (акриловий/масляний живопис).
⠀
"Працюю в різних напрямках живопису: абстракціонізм, імпресіонізм, поп-арт. Малюю відтоді як себе пам'ятаю на всьому і усім чим можу. Найулюбленіша тема в дитинстві - тварини, потім пейзаж, портрет, навіть займався іконописом. Та завжди хотілося вийти з канонічних рамок. Художник, в моєму розумінні, це не професія, а певний образ мислення і сприйняття навколишнього світу", - говорить художник.
⠀
Насолодитися роботами художника Василя Королюка можна буде з 10 по 23 липня щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ПортCity. Вхід - вільний.
⠀
Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17 липня. Деталі та анкета для реєстрації за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зі списку присяжних луцького суду виключили одного представника
Сьогодні, 13:02
У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Василя Королюка*
Сьогодні, 12:45
У західних областях України очікують зниження температури і дощі
Сьогодні, 12:38