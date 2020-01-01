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У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Василя Королюка*

У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Василя Королюка*
У п'ятницю, 10 липня, 2-й учасник конкурсу мистецтв від "ПортCity" художник Василь Королюк представить свої роботи.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тема виставки: "Виставка №3" (акриловий/масляний живопис).

"Працюю в різних напрямках живопису: абстракціонізм, імпресіонізм, поп-арт. Малюю відтоді як себе пам'ятаю на всьому і усім чим можу. Найулюбленіша тема в дитинстві - тварини, потім пейзаж, портрет, навіть займався іконописом. Та завжди хотілося вийти з канонічних рамок. Художник, в моєму розумінні, це не професія, а певний образ мислення і сприйняття навколишнього світу", - говорить художник.

Насолодитися роботами художника Василя Королюка можна буде з 10 по 23 липня щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ПортCity. Вхід - вільний.

Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17 липня. Деталі та анкета для реєстрації за посиланням.

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Теги: ПортCity, виставка робіт, мистецтво
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