У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Василя Королюка*

У п'ятницю, 10 липня, 2-й учасник конкурсу мистецтв від "ПортCity" художникпредставить свої роботи.Про це повідомляє адміністрація закладу.Тема виставки: "Виставка №3" (акриловий/масляний живопис)."Працюю в різних напрямках живопису: абстракціонізм, імпресіонізм, поп-арт. Малюю відтоді як себе пам'ятаю на всьому і усім чим можу. Найулюбленіша тема в дитинстві - тварини, потім пейзаж, портрет, навіть займався іконописом. Та завжди хотілося вийти з канонічних рамок. Художник, в моєму розумінні, це не професія, а певний образ мислення і сприйняття навколишнього світу", - говорить художник.Насолодитися роботами художника Василя Королюка можна буде з 10 по 23 липня щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ПортCity. Вхід - вільний.Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17 липня. Деталі та анкета для реєстрації за