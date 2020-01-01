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Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ

Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
У четвер, 9 липня, президент Володимир Зеленський вперше з робочим візитом відвідав Волинську область.

Напередодні поблизу дитячого садочка у селі Крупа, який тоді ще за чутками мав відвідати президент, ремонтники "латали" ями на дорогах, комунальники косили траву, а дорожники ремонтували знаки.

Зустріли гаранта на об'їзній дорозі поблизу села Дачне, де він проінспектував автошлях М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). Охарактеризував «ревізію» Володимир Зеленський лаконічно: «Прекрасно».

У наступній локації - у селі Крупа - главу держави зустріли мітингом представники Заборольської та Княгининівської ОТГ. Волиняни невдоволені наміром уряду приєднати громади до обласного центру всупереч бажанню мешканців. Утім, Зеленський залагодив ситуацію, пообіцявши розібратися з питанням.

Перед візитом представників ЗМІ обшукали, виміряли всім температуру (щоправда, термометр переважно показував відмітки нижче 35) та вишикували у лінію, за яку – зась. Занудьгувавши, дехто навіть у хрестики-нулики почав грати, мовляв, на території дитсадка не соромно.

Поки президент оглядав будівництво чи не першого за часів незалежності зведеного «з нуля» дошкільного навчального закладу на Волині, місцеві поділилися на два табори – тих, хто байдуже проходив повз, і тих, хто неподалік чекав бодай миті, щоб перекинутися словом із Зеленським чи зробити селфі на пам'ять.

А в Луцьку глава держави навіть зробив світлину з купюрою номіналом 200 гривень, на якій зображена в'їзна вежа замку Любарта.

Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало світлини першого візиту Володимира Зеленського на Волинь «без офіціозу».
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: Зеленський, Крупа
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