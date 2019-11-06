Хлопець з Волині, який біля церкви відібрав у жінки велосипед, постане перед судом
Сьогодні, 18:39
Мешканця села Цегів Горохівського району судитимуть за крадіжку і грабіж.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, удень 7 квітня 22-річний чоловік поцупив куртку та портмоне із салону автомобіля, який належить мешканцю Горохова. А під вечір цього ж дня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля церкви в рідному селі відібрав у односельчанки велосипед.
Чоловіка обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі він постане перед судом.
У разі доведення вини йому загрожує покарання до шести років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, удень 7 квітня 22-річний чоловік поцупив куртку та портмоне із салону автомобіля, який належить мешканцю Горохова. А під вечір цього ж дня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля церкви в рідному селі відібрав у односельчанки велосипед.
Чоловіка обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі він постане перед судом.
У разі доведення вини йому загрожує покарання до шести років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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