Хлопець з Волині, який біля церкви відібрав у жінки велосипед, постане перед судом





Про це



Нагадаємо, удень 7 квітня 22-річний чоловік поцупив куртку та портмоне із салону автомобіля, який належить мешканцю Горохова. А під вечір цього ж дня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля церкви в рідному селі відібрав у односельчанки велосипед.



Чоловіка обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі він постане перед судом.



У разі доведення вини йому загрожує покарання до шести років позбавлення волі.



Головне фото - ілюстративне.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканця села Цегів Горохівського району судитимуть за крадіжку і грабіж.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, удень 7 квітня 22-річний чоловік поцупив куртку та портмоне із салону автомобіля, який належить мешканцю Горохова. А під вечір цього ж дня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля церкви в рідному селі відібрав у односельчанки велосипед.Чоловіка обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі він постане перед судом.У разі доведення вини йому загрожує покарання до шести років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію