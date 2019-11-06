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Хлопець з Волині, який біля церкви відібрав у жінки велосипед, постане перед судом

Хлопець з Волині, який біля церкви відібрав у жінки велосипед, постане перед судом
Мешканця села Цегів Горохівського району судитимуть за крадіжку і грабіж.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, удень 7 квітня 22-річний чоловік поцупив куртку та портмоне із салону автомобіля, який належить мешканцю Горохова. А під вечір цього ж дня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля церкви в рідному селі відібрав у односельчанки велосипед.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні цих злочинів та невдовзі він постане перед судом.

У разі доведення вини йому загрожує покарання до шести років позбавлення волі.

Головне фото - ілюстративне.



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Теги: Горохів, крадіжка, молодик
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