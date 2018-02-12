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Арештували волинянина, який викрав у поляка автівку

Арештували волинянина, який викрав у поляка автівку
29-річного мешканця міста Рожище, який викрав авто в іноземця, взяли під варту.

Зазначається, що, відбувши у місцях позбавлення волі сім років за вчинення розбоїв, чоловік наприкінці лютого 2020 року вийшов на волю, проте невдовзі знову повернувся на злочинний шлях, - інформує пресслужба прокуратури області.

Удень 4 липня 2020 року у Рожищі молодик витягнув із кишені в громадянина Польщі ключі від автомобіля, а згодом незаконно заволодів транспортним засобом та поїхав ним у Луцьк, де його і затримали правоохоронці.

Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 289 КК України за повторне незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.


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Теги: крадіжка, авто, Рожище, поляк
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