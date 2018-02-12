Арештували волинянина, який викрав у поляка автівку





Зазначається, що, відбувши у місцях позбавлення волі сім років за вчинення розбоїв, чоловік наприкінці лютого 2020 року вийшов на волю, проте невдовзі знову повернувся на злочинний шлях, - інформує пресслужба прокуратури області.



Удень 4 липня 2020 року у Рожищі молодик витягнув із кишені в громадянина Польщі ключі від автомобіля, а згодом незаконно заволодів транспортним засобом та поїхав ним у Луцьк, де його і затримали правоохоронці.



Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.



Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 289 КК України за повторне незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.





Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річного мешканця міста Рожище, який викрав авто в іноземця , взяли під варту.Зазначається, що, відбувши у місцях позбавлення волі сім років за вчинення розбоїв, чоловік наприкінці лютого 2020 року вийшов на волю, проте невдовзі знову повернувся на злочинний шлях, - інформує пресслужба прокуратури області.Удень 4 липня 2020 року у Рожищі молодик витягнув із кишені в громадянина Польщі ключі від автомобіля, а згодом незаконно заволодів транспортним засобом та поїхав ним у Луцьк, де його і затримали правоохоронці.Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 289 КК України за повторне незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.Головне фото – ілюстративне

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію