Арештували волинянина, який викрав у поляка автівку
Сьогодні, 17:24
29-річного мешканця міста Рожище, який викрав авто в іноземця, взяли під варту.
Зазначається, що, відбувши у місцях позбавлення волі сім років за вчинення розбоїв, чоловік наприкінці лютого 2020 року вийшов на волю, проте невдовзі знову повернувся на злочинний шлях, - інформує пресслужба прокуратури області.
Удень 4 липня 2020 року у Рожищі молодик витягнув із кишені в громадянина Польщі ключі від автомобіля, а згодом незаконно заволодів транспортним засобом та поїхав ним у Луцьк, де його і затримали правоохоронці.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 289 КК України за повторне незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Головне фото – ілюстративне
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Зазначається, що, відбувши у місцях позбавлення волі сім років за вчинення розбоїв, чоловік наприкінці лютого 2020 року вийшов на волю, проте невдовзі знову повернувся на злочинний шлях, - інформує пресслужба прокуратури області.
Удень 4 липня 2020 року у Рожищі молодик витягнув із кишені в громадянина Польщі ключі від автомобіля, а згодом незаконно заволодів транспортним засобом та поїхав ним у Луцьк, де його і затримали правоохоронці.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 289 КК України за повторне незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Головне фото – ілюстративне
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