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П'яний волинянин на мотоциклі пропонував хабар поліцейським

П'яний волинянин на мотоциклі пропонував хабар поліцейським
У селі Городок Камінь-Каширського району співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили мотоцикл «ИЖ» під керуванням 41-річного волинянина, котрий їхав без мотошолому.

Подія трапилась 9 липня удень, пише сектор комунікації поліції Волині.

Під час перевірки водія на факт перебування його в стані алкогольного сп’яніння алкотестер драгер зафіксував результат – понад 2 проміле. Правопорушник, аби уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 500 грн.

Співробітники поліції від хабара відмовилися. Слідчо-оперативна група зафіксувала факт злочину, гроші вилучили. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про оголошення йому підозри у скоєному злочині.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тис. грн, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

За порушення Правил дорожнього руху на волинянина склали адміністративні матеріали за ст. 130 та ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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Теги: Волинь, хабар, мотоцикліст
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