Співак з Луцька MONATIK став найкращим виконавцем року





Через обмеження, пов'язані зі спалахом захворюваності на коронавірус в Україні, оголошення переможців відбулося не в Палаці "Україна", а онлайн на офіційних сторінках премії у соцмережах,



Так, співак з Луцька MONATIK цього року став тріумфатором премії. Знаменитість переміг одразу у шести номінаціях. Виконавець випустив найкращу пісню іншою мовою, найкращий кліп, його концерт LOVE IT Ритм став найкращим шоу року. Окрім того, альбом MONATIK також був визнаний найкращим.



Отже, переможцями 9-ї Національної музичної премії YUNA стали:



Найкраще концертне шоу: MONATIK - LOVE IT Ритм



Найкращий виконавець: MONATIK



Найкраща виконавиця: NK



Відкриття року: Jerry Heil



Найкращий поп-гурт: Время и Стекло



Найкращий рок-гурт: Антитіла



Найкращий відеокліп: MONATIK - LOVE IT Ритм



Найкращий естрадний хіт: Оля Полякова - Любовница



Найкращий дует: alyona alyona & Alina Pash - Падло



Найкраща пісня іншою мовою: MONATIK - LOVE IT Ритм



Найкраща пісня до фільму: DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")



Найкраща пісня: Время и Стекло - Дим



Найкращий альбом: alyona alyona - Пушка, MONATIK - LOVE IT Ритм



Найкращий менеджмент артиста – MONATIK Corporation

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