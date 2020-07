Співак з Луцька MONATIK став найкращим виконавцем року

Мультиартист MONATIK, уродженець Луцька, став найкращим виконавцем за версією головної музичної премії YUNA-2020.Через обмеження, пов'язані зі спалахом захворюваності на коронавірус в Україні, оголошення переможців відбулося не в Палаці "Україна", а онлайн на офіційних сторінках премії у соцмережах, пише "ТСН".Так, співак з Луцька MONATIK цього року став тріумфатором премії. Знаменитість переміг одразу у шести номінаціях. Виконавець випустив найкращу пісню іншою мовою, найкращий кліп, його концерт LOVE IT Ритм став найкращим шоу року. Окрім того, альбом MONATIK також був визнаний найкращим.Отже, переможцями 9-ї Національної музичної премії YUNA стали:Найкраще концертне шоу: MONATIK - LOVE IT РитмНайкращий виконавець: MONATIKНайкраща виконавиця: NKВідкриття року: Jerry HeilНайкращий поп-гурт: Время и СтеклоНайкращий рок-гурт: АнтитілаНайкращий відеокліп: MONATIK - LOVE IT РитмНайкращий естрадний хіт: Оля Полякова - ЛюбовницаНайкращий дует: alyona alyona & Alina Pash - ПадлоНайкраща пісня іншою мовою: MONATIK - LOVE IT РитмНайкраща пісня до фільму: DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")Найкраща пісня: Время и Стекло - ДимНайкращий альбом: alyona alyona - Пушка, MONATIK - LOVE IT РитмНайкращий менеджмент артиста – MONATIK Corporation