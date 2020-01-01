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Співак з Луцька MONATIK став найкращим виконавцем року

Співак з Луцька MONATIK став найкращим виконавцем року
Мультиартист MONATIK, уродженець Луцька, став найкращим виконавцем за версією головної музичної премії YUNA-2020.

Через обмеження, пов'язані зі спалахом захворюваності на коронавірус в Україні, оголошення переможців відбулося не в Палаці "Україна", а онлайн на офіційних сторінках премії у соцмережах, пише "ТСН".

Так, співак з Луцька MONATIK цього року став тріумфатором премії. Знаменитість переміг одразу у шести номінаціях. Виконавець випустив найкращу пісню іншою мовою, найкращий кліп, його концерт LOVE IT Ритм став найкращим шоу року. Окрім того, альбом MONATIK також був визнаний найкращим.

Отже, переможцями 9-ї Національної музичної премії YUNA стали:

Найкраще концертне шоу: MONATIK - LOVE IT Ритм

Найкращий виконавець: MONATIK

Найкраща виконавиця: NK

Відкриття року: Jerry Heil

Найкращий поп-гурт: Время и Стекло

Найкращий рок-гурт: Антитіла

Найкращий відеокліп: MONATIK - LOVE IT Ритм

Найкращий естрадний хіт: Оля Полякова - Любовница

Найкращий дует: alyona alyona & Alina Pash - Падло

Найкраща пісня іншою мовою: MONATIK - LOVE IT Ритм

Найкраща пісня до фільму: DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")

Найкраща пісня: Время и Стекло - Дим

Найкращий альбом: alyona alyona - Пушка, MONATIK - LOVE IT Ритм

Найкращий менеджмент артиста – MONATIK Corporation

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Теги: МONATIK, найкращий співак, музична премія
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Коментарі 1
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А що він виконував?))
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