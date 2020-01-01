Співак з Луцька MONATIK став найкращим виконавцем року
Сьогодні, 12:40
Мультиартист MONATIK, уродженець Луцька, став найкращим виконавцем за версією головної музичної премії YUNA-2020.
Через обмеження, пов'язані зі спалахом захворюваності на коронавірус в Україні, оголошення переможців відбулося не в Палаці "Україна", а онлайн на офіційних сторінках премії у соцмережах, пише "ТСН".
Так, співак з Луцька MONATIK цього року став тріумфатором премії. Знаменитість переміг одразу у шести номінаціях. Виконавець випустив найкращу пісню іншою мовою, найкращий кліп, його концерт LOVE IT Ритм став найкращим шоу року. Окрім того, альбом MONATIK також був визнаний найкращим.
Отже, переможцями 9-ї Національної музичної премії YUNA стали:
Найкраще концертне шоу: MONATIK - LOVE IT Ритм
Найкращий виконавець: MONATIK
Найкраща виконавиця: NK
Відкриття року: Jerry Heil
Найкращий поп-гурт: Время и Стекло
Найкращий рок-гурт: Антитіла
Найкращий відеокліп: MONATIK - LOVE IT Ритм
Найкращий естрадний хіт: Оля Полякова - Любовница
Найкращий дует: alyona alyona & Alina Pash - Падло
Найкраща пісня іншою мовою: MONATIK - LOVE IT Ритм
Найкраща пісня до фільму: DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")
Найкраща пісня: Время и Стекло - Дим
Найкращий альбом: alyona alyona - Пушка, MONATIK - LOVE IT Ритм
Найкращий менеджмент артиста – MONATIK Corporation
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Через обмеження, пов'язані зі спалахом захворюваності на коронавірус в Україні, оголошення переможців відбулося не в Палаці "Україна", а онлайн на офіційних сторінках премії у соцмережах, пише "ТСН".
Так, співак з Луцька MONATIK цього року став тріумфатором премії. Знаменитість переміг одразу у шести номінаціях. Виконавець випустив найкращу пісню іншою мовою, найкращий кліп, його концерт LOVE IT Ритм став найкращим шоу року. Окрім того, альбом MONATIK також був визнаний найкращим.
Отже, переможцями 9-ї Національної музичної премії YUNA стали:
Найкраще концертне шоу: MONATIK - LOVE IT Ритм
Найкращий виконавець: MONATIK
Найкраща виконавиця: NK
Відкриття року: Jerry Heil
Найкращий поп-гурт: Время и Стекло
Найкращий рок-гурт: Антитіла
Найкращий відеокліп: MONATIK - LOVE IT Ритм
Найкращий естрадний хіт: Оля Полякова - Любовница
Найкращий дует: alyona alyona & Alina Pash - Падло
Найкраща пісня іншою мовою: MONATIK - LOVE IT Ритм
Найкраща пісня до фільму: DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")
Найкраща пісня: Время и Стекло - Дим
Найкращий альбом: alyona alyona - Пушка, MONATIK - LOVE IT Ритм
Найкращий менеджмент артиста – MONATIK Corporation
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А що він виконував?))
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