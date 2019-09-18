У Ковелі лікарі провели складну операцію на серці, яка тривала майже 8 годин
Сьогодні, 15:55
У Ковельському МТМО лікарі провели висококваліфіковану операцію на відкритому серці.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Пацієнтом став 45-річний чоловік, якому хірурги нещодавно протезували аортальний клапан. Зазначається, що він народився з вадою серця – двостулковий аортальний клапан (для повноцінного функціонування потрібно три стулки). І єдиним шансом на повноцінне життя чоловіка була операція.
Тож ковельські лікарі успішно провели протезування аортального клапану – замінили пошкоджений аортальний клапан на механічний протез. Операція тривала приблизно 8 годин.
Зазначається, що пацієнт наразі почуває себе задовільно та проходить реабілітацію.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Пацієнтом став 45-річний чоловік, якому хірурги нещодавно протезували аортальний клапан. Зазначається, що він народився з вадою серця – двостулковий аортальний клапан (для повноцінного функціонування потрібно три стулки). І єдиним шансом на повноцінне життя чоловіка була операція.
Тож ковельські лікарі успішно провели протезування аортального клапану – замінили пошкоджений аортальний клапан на механічний протез. Операція тривала приблизно 8 годин.
Зазначається, що пацієнт наразі почуває себе задовільно та проходить реабілітацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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