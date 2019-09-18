У Ковелі лікарі провели складну операцію на серці, яка тривала майже 8 годин

У Ковельському МТМО лікарі провели висококваліфіковану операцію на відкритому серці.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.Пацієнтом став 45-річний чоловік, якому хірурги нещодавно протезували аортальний клапан. Зазначається, що він народився з вадою серця – двостулковий аортальний клапан (для повноцінного функціонування потрібно три стулки). І єдиним шансом на повноцінне життя чоловіка була операція.Тож ковельські лікарі успішно провели протезування аортального клапану – замінили пошкоджений аортальний клапан на механічний протез. Операція тривала приблизно 8 годин.Зазначається, що пацієнт наразі почуває себе задовільно та проходить реабілітацію.