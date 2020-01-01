Від початку року на Волині викрили 18 підпільних заправок





Про це повідомили під час засідання міжвідомчої робочої групи з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території області,



Зважаючи на те, що питання діяльності нелегальних АЗС на Волині – одне з пріоритетних завдань голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, робота щодо переведення діяльності таких підприємств у правове поле ведеться систематично.



Робочою групою з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території області здійснюється комплекс заходів, спрямованих на перекриття нелегальних каналів постачання, встановлення місць зберігання та шляхів реалізації паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості.



Як поінформували учасники засідання, протягом 2020 року в області здійснили 65 виїзних перевірок, виявили діяльність 18 підпільних АЗС, 8 з яких демонтували. Окрім того, з незаконного обігу вилучили 44,1 тонн паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, які реалізовувались без дозвільних документів, вартістю 1 млн. 142 тис. грн, а також обладнання для його розливу та зберігання на суму 1 млн. 244 тис. грн.



Також за результатами перевірок нарахували 238 тис. штрафних санкцій, наклали арешт на 9,0 тонн вилученого пального на суму 220 тис. грн. Щодо 16 осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення, розпочали 2 кримінальні провадження.



Слід зазначити, що робота, спрямована на протидію незаконній торгівлі нафтопродуктами в області, поступово дає результат. Позаяк, більшість нелегальних АЗС або припинили свою діяльність, або спрямували її у правове поле. Зокрема, станом на 7 липня 2020 року видали 194 ліцензії на право роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами, 785 – на зберігання паливно-мастильних матеріалів та 61 – на здійснення оптової торгівлі. Окрім того, зареєстрували 247 акцизних складів, з яких 7 – нафтобази.



Разом з тим, на думку заступника голови облдержадміністрації Олександра Троханенка, роботу у цьому напрямку необхідно посилити, зокрема, перевірити наявність усіх необхідних дозвільних документів у тих АЗС, які вже легалізували свою роботу за результатами перевірок та сплачують податкові платежі. Однак, не менш важливим, на думку членів комісії, є наявність у них документів щодо зберігання та продажу палива, актів на водоексплуатацію, дотримання трудового законодавства, протипожежної, безпеки та будівельних норм тощо.



За пропозицією Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, особливу увагу варто звернути й на цільове призначення землі, на якій розміщена АЗС та складські приміщення, а також залучити органи місцевого самоврядування з метою покращення ефективності роботи з легалізації торгівлі нафтопродуктами.



Відтак, заступник голови облдержадміністрації наголосив, що задля того, аби робота щодо протидії нелегальному обігу та нелегальній торгівлі нафтопродуктами на території області була результативнішою, усім відповідальним службам необхідно вжити більш дієвих заходів та забезпечити чітку координацію діяльності.



«Наша мета – не закривати нелегальні АЗС, ми не забороняємо їм працювати, – наголосив Олександр Троханенко. – Ми хочемо зобов’язати їх працювати у правовому полі».



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