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На відремонтованій ділянці дороги на Волині наносять дорожню розмітку

На відремонтованій ділянці дороги на Волині наносять дорожню розмітку
На відремонтованій ділянці автошляху Р-15 приступили до нанесення дорожньої розмітки.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Упродовж березня-червня на ділянці автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" проводило поточний середній ремонт. Це ділянка в Іваничівському районі, що пролягає від Нововолинська до межі з сусідньою Львівщиною.

Тепер приступили до завершального етапу ремонту – виконання комплексу робіт з організації та забезпечення безпеки руху.

Зокрема, нанесення дорожньої розмітки, влаштування металевого бар’єрного огородження та ліній зовнішнього освітлення, встановлення дорожніх знаків, напрямних стовпчиків та інші.

Роботи з нанесення дорожньої розмітки вже стартували.

На відремонтованій ділянці дороги на Волині наносять дорожню розмітку
На відремонтованій ділянці дороги на Волині наносять дорожню розмітку
На відремонтованій ділянці дороги на Волині наносять дорожню розмітку

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Теги: ремонт, дорога, розмітка
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