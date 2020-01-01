На відремонтованій ділянці дороги на Волині наносять дорожню розмітку





Про це повідомляє



Упродовж березня-червня на ділянці автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" проводило поточний середній ремонт. Це ділянка в Іваничівському районі, що пролягає від Нововолинська до межі з сусідньою Львівщиною.



Тепер приступили до завершального етапу ремонту – виконання комплексу робіт з організації та забезпечення безпеки руху.



Зокрема, нанесення дорожньої розмітки, влаштування металевого бар’єрного огородження та ліній зовнішнього освітлення, встановлення дорожніх знаків, напрямних стовпчиків та інші.



Роботи з нанесення дорожньої розмітки вже стартували.





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