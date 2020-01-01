На відремонтованій ділянці дороги на Волині наносять дорожню розмітку
Сьогодні, 12:56
На відремонтованій ділянці автошляху Р-15 приступили до нанесення дорожньої розмітки.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Упродовж березня-червня на ділянці автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" проводило поточний середній ремонт. Це ділянка в Іваничівському районі, що пролягає від Нововолинська до межі з сусідньою Львівщиною.
Тепер приступили до завершального етапу ремонту – виконання комплексу робіт з організації та забезпечення безпеки руху.
Зокрема, нанесення дорожньої розмітки, влаштування металевого бар’єрного огородження та ліній зовнішнього освітлення, встановлення дорожніх знаків, напрямних стовпчиків та інші.
Роботи з нанесення дорожньої розмітки вже стартували.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Упродовж березня-червня на ділянці автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" проводило поточний середній ремонт. Це ділянка в Іваничівському районі, що пролягає від Нововолинська до межі з сусідньою Львівщиною.
Тепер приступили до завершального етапу ремонту – виконання комплексу робіт з організації та забезпечення безпеки руху.
Зокрема, нанесення дорожньої розмітки, влаштування металевого бар’єрного огородження та ліній зовнішнього освітлення, встановлення дорожніх знаків, напрямних стовпчиків та інші.
Роботи з нанесення дорожньої розмітки вже стартували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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