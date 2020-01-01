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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 12 липня

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 12 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 13, Луцький район – 5, м. Нововолинськ – 12, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район –4, Рожищенський район – 4, Локачинський район – 3, Любешівський район - 3, Горохівський район –1, Любомльський район – 1, Маневицький район- 1. Одужало 19 осіб.

Загалом станом на 12 липня в області зареєстровано 3042 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1618 осіб. 72 випадки хвороби завершилися летально. Про це повідомляють на сайті Волинської ОДА.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 650 випадків, в т.ч. 14 летальних;

• Луцький район – 224 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;

• Ківерцівський район – 356 випадків, в т.ч. 10 летальних;

• м. Нововолинськ – 191 випадок, в т.ч. 8 летальних;

• Іваничівський район – 53 випадки;

• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 100 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Горохівський район – 115 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Волидимир-Волинський район – 240 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Камінь-Каширський район – 234 випадки, в т.ч. 9 летальних;

• Любомльський район – 42 випадки;

• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 34 випадки;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Рожищенський район – 38 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Любешівський район – 68 випадків;

• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних.

За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили вірусологічною лабораторією 17283 особи, в тому числі за останню добу – 276 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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