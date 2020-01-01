Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 12 липня





Загалом станом на 12 липня в області зареєстровано 3042 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1618 осіб. 72 випадки хвороби завершилися летально. Про це повідомляють на



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 650 випадків, в т.ч. 14 летальних;



• Луцький район – 224 випадки, в т.ч. 3 летальних;



• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;



• Ківерцівський район – 356 випадків, в т.ч. 10 летальних;



• м. Нововолинськ – 191 випадок, в т.ч. 8 летальних;



• Іваничівський район – 53 випадки;



• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;



• Маневицький район – 100 випадків, в тому числі 4 летальних;



• Горохівський район – 115 випадків, в тому числі 1 летальний;



• Волидимир-Волинський район – 240 випадків, в т.ч. 3 летальних;



• Камінь-Каширський район – 234 випадки, в т.ч. 9 летальних;



• Любомльський район – 42 випадки;



• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;



• Локачинський район – 34 випадки;



• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;



• Рожищенський район – 38 випадків, в тому числі 2 летальних;



• Любешівський район – 68 випадків;



• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних.



За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили вірусологічною лабораторією 17283 особи, в тому числі за останню добу – 276 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 13, Луцький район – 5, м. Нововолинськ – 12, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район –4, Рожищенський район – 4, Локачинський район – 3, Любешівський район - 3, Горохівський район –1, Любомльський район – 1, Маневицький район- 1. Одужало 19 осіб.Загалом станом на 12 липня в області зареєстровано 3042 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1618 осіб. 72 випадки хвороби завершилися летально. Про це повідомляють на сайті Волинської ОДА.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 650 випадків, в т.ч. 14 летальних;• Луцький район – 224 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;• Ківерцівський район – 356 випадків, в т.ч. 10 летальних;• м. Нововолинськ – 191 випадок, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 53 випадки;• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 100 випадків, в тому числі 4 летальних;• Горохівський район – 115 випадків, в тому числі 1 летальний;• Волидимир-Волинський район – 240 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Камінь-Каширський район – 234 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Любомльський район – 42 випадки;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 34 випадки;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;• Рожищенський район – 38 випадків, в тому числі 2 летальних;• Любешівський район – 68 випадків;• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних.За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили вірусологічною лабораторією 17283 особи, в тому числі за останню добу – 276 осіб.

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