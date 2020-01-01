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У селі під Луцьком тимчасово вимкнуть воду 14 липня

У селі під Луцьком тимчасово вимкнуть воду 14 липня
У зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 600 мм, із 9:00 до 20:00 години 14 липня буде відсутнє водопостачання в районі бару «Околоця» села Струмівка.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Також на вул. Гущанській у Луцьку буде понижено тиск подачі води до часу завершення всіх аварійно-відновлювальних робіт.

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Теги: Струмівка, вода, відключення
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