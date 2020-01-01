У селі під Луцьком тимчасово вимкнуть воду 14 липня





Про це



Також на вул. Гущанській у Луцьку буде понижено тиск подачі води до часу завершення всіх аварійно-відновлювальних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 600 мм, із 9:00 до 20:00 години 14 липня буде відсутнє водопостачання в районі бару «Околоця» села Струмівка.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Також на вул. Гущанській у Луцьку буде понижено тиск подачі води до часу завершення всіх аварійно-відновлювальних робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію