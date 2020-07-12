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Волинська лікарня купила нове обладнання для тестування на коронавірус

Волинська лікарня купила нове обладнання для тестування на коронавірус
Шацька районна лікарня купила новий біохімічний аналізатор, на якому будуть проводити ІФА-тестування для виявлення хворих на коронавірус.

Нове обладнання коштувало лікарні 465 тисяч гривень, пише Волинь infa.

Біохімічний аналізатор – чеського виробництва 2020 року випуску, за допомогою якого можна робити імуноферментний аналіз, який виявляє антитіла до вірусу двох типів – М і G.

Тип М свідчить про гострий процес захворювання на коронавірусну інфекцію. Тип G говорить про те, що людина перехворіла або інфікувалась вірусом і в неї виробились антитіла.

За раз в апараті можна зробити аналіз ІФА 91 особі. Коштуватимуть аналізи 210 гривень. Тобто якщо людина захоче зробити лише один - аналіз імуноглобуліну М (що показує гостру фазу захворювання), або ж імуноглобуліну G (наявність антитіл уже після перенесеного захворювання), то зможе заплатити лише 102 гривень. Певним пільговим категоріям громадян аналіз робитимуть безкоштовно.

За словами директорки КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради» Світлани Крецу, це дасть можливість медикам приймати хворих на стаціонарне лікування у терапевтичне та педіатричне відділення. Результати ІФА-тесту є стовідсотковими.

Так, у п’ятницю, 10 липня, в лікарні вже зробити перші 13 ІФА-тестувань, які виявилися негативними.

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Теги: Шацька районна лікарня, аналізатор, обладнання, ІФА-тест
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