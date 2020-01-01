У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО





Аварія трапилася на вулиці Об’їзній 13 липня близько 09:00 години, - пише ГУНП у Волинській області.



За попередньою інформацією, зіткнулися чотири автомобілі, одна людина – травмована. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



На місце виїхала слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці Луцького району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі декількох авто.Аварія трапилася на вулиці Об’їзній 13 липня близько 09:00 години, - пише ГУНП у Волинській області.За попередньою інформацією, зіткнулися чотири автомобілі, одна людина – травмована. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.На місце виїхала слідчо-оперативна група.

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