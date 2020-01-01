У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 10:02
У селі Рованці Луцького району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі декількох авто.
Аварія трапилася на вулиці Об’їзній 13 липня близько 09:00 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За попередньою інформацією, зіткнулися чотири автомобілі, одна людина – травмована. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
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Аварія трапилася на вулиці Об’їзній 13 липня близько 09:00 години, - пише ГУНП у Волинській області.
За попередньою інформацією, зіткнулися чотири автомобілі, одна людина – травмована. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
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Коментарі 1
Зроби їм якісні дороги, так почнуть гробити один одного! :(
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