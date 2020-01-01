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У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО

У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО
У селі Рованці Луцького району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі декількох авто.

Аварія трапилася на вулиці Об’їзній 13 липня близько 09:00 години, - пише ГУНП у Волинській області.

За попередньою інформацією, зіткнулися чотири автомобілі, одна людина – травмована. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО
У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО
У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО
У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО
У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО

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Теги: Рованці, аварія
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Коментарі 1
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Зроби їм якісні дороги, так почнуть гробити один одного! :(
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