вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли і де прощатимуться з уродженцем Волині, який загинув на Сході від російської міни

Коли і де прощатимуться з уродженцем Волині, який загинув на Сході від російської міни
У Києві та Львові прощатимуться з військовослужбовцем, уродженцем Волині, Тарасом Матвіївим, який загинув внаслідок обстрілу російськими найманцями українських позицій на Донбасі.

Про це повідомили на сторінці ГО "Пошукова ініціатива Майдану" у Facebook.

Нагадаємо, відомий волонтер, засновник громадської організації "Пошукова ініціатива Майдану" та журналіст Тарас Матвіїв загинув на Донбасі від російської міни 10 липня.

Прощання з Тарасом у Києві відбудеться у вівторок 14 липня о 8.00 годині біля Стели на Майдані Незалежності.

Того ж дня, у вівторок ввечері у Львові прощання відбудеться у гарнізонному храмі святих Петра і Павла (орієнтовно о 18.00-19.00).

15 липня прощатимуться із військовим у м. Жидачів в церкві Воскресіння Господнього.

Як відомо, загиблий на Сході Тарас Матвіїв - син письменниці з Любешівського району.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: уродженець Волині, смерть, Схід, прощання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки хворих одужали від коронавірусу у Любешівському районі
Сьогодні, 12:27
Директор луцького заводу їздив п’яним на квадроциклі
Сьогодні, 12:07
Коли і де прощатимуться з уродженцем Волині, який загинув на Сході від російської міни
Сьогодні, 12:06
Співак з Луцька MONATIK розповів про освідчення під час його концертів
Сьогодні, 11:47
У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
21 серпень, 2018, 09:43
На Донбасі загинули двоє українських військових На Донбасі загинули двоє українських військових
Сьогодні, 12:28
На Донбасі загинув український військовий, ще троє – поранені На Донбасі загинув український військовий, ще троє – поранені
09 липень, 13:44
На Сході під час обстрілу загинув український військовий На Сході під час обстрілу загинув український військовий
29 квітень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині горів хлів із сіном та дровами. ФОТО
Сьогодні, 12:43
 0
На Донбасі загинули двоє українських військових
Сьогодні, 12:28
 0
Скільки хворих одужали від коронавірусу у Любешівському районі
Сьогодні, 12:27
 0
Директор луцького заводу їздив п’яним на квадроциклі
Сьогодні, 12:07
 0
Коли і де прощатимуться з уродженцем Волині, який загинув на Сході від російської міни
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8