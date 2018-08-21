Коли і де прощатимуться з уродженцем Волині, який загинув на Сході від російської міни
Сьогодні, 12:06
У Києві та Львові прощатимуться з військовослужбовцем, уродженцем Волині, Тарасом Матвіївим, який загинув внаслідок обстрілу російськими найманцями українських позицій на Донбасі.
Про це повідомили на сторінці ГО "Пошукова ініціатива Майдану" у Facebook.
Нагадаємо, відомий волонтер, засновник громадської організації "Пошукова ініціатива Майдану" та журналіст Тарас Матвіїв загинув на Донбасі від російської міни 10 липня.
Прощання з Тарасом у Києві відбудеться у вівторок 14 липня о 8.00 годині біля Стели на Майдані Незалежності.
Того ж дня, у вівторок ввечері у Львові прощання відбудеться у гарнізонному храмі святих Петра і Павла (орієнтовно о 18.00-19.00).
15 липня прощатимуться із військовим у м. Жидачів в церкві Воскресіння Господнього.
Як відомо, загиблий на Сході Тарас Матвіїв - син письменниці з Любешівського району.
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Про це повідомили на сторінці ГО "Пошукова ініціатива Майдану" у Facebook.
Нагадаємо, відомий волонтер, засновник громадської організації "Пошукова ініціатива Майдану" та журналіст Тарас Матвіїв загинув на Донбасі від російської міни 10 липня.
Прощання з Тарасом у Києві відбудеться у вівторок 14 липня о 8.00 годині біля Стели на Майдані Незалежності.
Того ж дня, у вівторок ввечері у Львові прощання відбудеться у гарнізонному храмі святих Петра і Павла (орієнтовно о 18.00-19.00).
15 липня прощатимуться із військовим у м. Жидачів в церкві Воскресіння Господнього.
Як відомо, загиблий на Сході Тарас Матвіїв - син письменниці з Любешівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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