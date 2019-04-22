У Луцьку на перехресті зіткнулись два Opel





Про це Інформаційному агентству



Зазначається, що на перехресті вулиць Рівненської та Теремнівської, неподалік від заводу «Модерн-Експо», зіткнулися два легковики.



Зі слів очевидців, не працював світлофор, тож водій Opel Insignia не надав пріоритету у русі Opel Kadett, який рухався головною дорогою.



Унаслідок ДТП постраждалих немає. Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження передньої частини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-трапспортна пригода за участю автомобілів Opel Kadet та Opel Insignia трапилася сьогодні, 13 липня, близько 12:00 у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зазначається, що на перехресті вулиць Рівненської та Теремнівської, неподалік від заводу «Модерн-Експо», зіткнулися два легковики.Зі слів очевидців, не працював світлофор, тож водій Opel Insignia не надав пріоритету у русі Opel Kadett, який рухався головною дорогою.Унаслідок ДТП постраждалих немає. Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження передньої частини.

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