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У Луцьку на перехресті зіткнулись два Opel

У Луцьку на перехресті зіткнулись два Opel
Дорожньо-трапспортна пригода за участю автомобілів Opel Kadet та Opel Insignia трапилася сьогодні, 13 липня, близько 12:00 у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зазначається, що на перехресті вулиць Рівненської та Теремнівської, неподалік від заводу «Модерн-Експо», зіткнулися два легковики.

Зі слів очевидців, не працював світлофор, тож водій Opel Insignia не надав пріоритету у русі Opel Kadett, який рухався головною дорогою.

Унаслідок ДТП постраждалих немає. Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження передньої частини.

У Луцьку на перехресті зіткнулись два Opel

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Теги: аварія, Луцьк, Opel
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Opel Astra.
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