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Молодик з Волині, який розбещував 7-річну дівчинку, сяде у тюрму

Молодик з Волині, який розбещував 7-річну дівчинку, сяде у тюрму
Судили 25-річного мешканця селища Колки, який розбещував дитину.

Як уже повідомлялося, увечері 7 лютого 2020 року нетверезий молодик у будинку знайомих, за відсутності дорослих, вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки, - інформує пресслужба прокуратури області.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 156 КК України, й найближчих п’ять з половиною років він проведе за ґратами.


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Теги: Колки, суд, розбещування дитини, тюрма
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