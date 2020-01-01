Молодик з Волині, який розбещував 7-річну дівчинку, сяде у тюрму





Як уже повідомлялося, увечері 7 лютого 2020 року



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 156 КК України, й найближчих п’ять з половиною років він проведе за ґратами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили 25-річного мешканця селища Колки, який розбещував дитину.Як уже повідомлялося, увечері 7 лютого 2020 року нетверезий молодик у будинку знайомих, за відсутності дорослих, вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки, - інформує пресслужба прокуратури області.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 156 КК України, й найближчих п’ять з половиною років він проведе за ґратами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію