В Україні легалізували гральний бізнес: що зміниться
Сьогодні, 13:02
Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому закон про легалізацію грального бізнесу в Україні.
Про це передає УНІАН.
Згідно з пояснювальною запискою до закону, даним документом вводиться виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні, а саме: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а також через мережу інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах, а також її проведення через мережу інтернет; випуск та проведення лотерей; організація та проведення азартних ігор в покер через мережу інтернет.
Де дозволено розміщувати казино та ігорні автомати
Зокрема, цим законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії п'ять зірок у Києві. При цьому для інших населених пунктів (крім Києва) розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії чотири та п'ять зірок.
Своєю чергою, для ігрових автоматів встановлюється обмеження їх кількості - до 40 тисяч, право на розміщення яких реалізується з допомогою електронних аукціонів з прив'язкою до відповідної території, а також встановлюються вимоги для залів ігрових автоматів, які можна розміщувати тільки у готелях категорії три, чотири та п'ять зірок.
До 21 грати не пустять
Крім того, закон передбачає збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлює вимоги до гравців і їх ідентифікації, що сприятиме запобіганню негативним наслідкам від участі в азартних іграх, зокрема, осіб, які не досягли 21 року, і жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог.
Як будуть контролювати гральний бізнес
Законом також передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор буде здійснюватися спеціальним органом - Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, підпорядкованою Кабінету міністрів України. Також документом вводиться система онлайн-моніторингу, яка дозволить здійснювати держконтроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від ігрового обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи. У пояснювальній записці наголошується, що прийняття закону дозволить створити передумови для значних додаткових надходжень до держбюджету, які будуть спрямовані на фінансування медицини, спорту і культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це передає УНІАН.
Згідно з пояснювальною запискою до закону, даним документом вводиться виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні, а саме: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а також через мережу інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах, а також її проведення через мережу інтернет; випуск та проведення лотерей; організація та проведення азартних ігор в покер через мережу інтернет.
Де дозволено розміщувати казино та ігорні автомати
Зокрема, цим законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії п'ять зірок у Києві. При цьому для інших населених пунктів (крім Києва) розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії чотири та п'ять зірок.
Своєю чергою, для ігрових автоматів встановлюється обмеження їх кількості - до 40 тисяч, право на розміщення яких реалізується з допомогою електронних аукціонів з прив'язкою до відповідної території, а також встановлюються вимоги для залів ігрових автоматів, які можна розміщувати тільки у готелях категорії три, чотири та п'ять зірок.
До 21 грати не пустять
Крім того, закон передбачає збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлює вимоги до гравців і їх ідентифікації, що сприятиме запобіганню негативним наслідкам від участі в азартних іграх, зокрема, осіб, які не досягли 21 року, і жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог.
Як будуть контролювати гральний бізнес
Законом також передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор буде здійснюватися спеціальним органом - Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, підпорядкованою Кабінету міністрів України. Також документом вводиться система онлайн-моніторингу, яка дозволить здійснювати держконтроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від ігрового обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи. У пояснювальній записці наголошується, що прийняття закону дозволить створити передумови для значних додаткових надходжень до держбюджету, які будуть спрямовані на фінансування медицини, спорту і культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні легалізували гральний бізнес: що зміниться
Сьогодні, 13:02
Судили двох волинян, які крали сосни у лісі
Сьогодні, 12:38