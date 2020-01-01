На трасі Ковель-Жовква бус злетів у кювет
Сьогодні, 19:25
14-го липня близько 18:30 на трасі Ковель-Жовква неподалік села Верба у Володимир-Волинському районі трапилась ДТП.
Про це інтернет-виданню “БУГ” повідомили очевидці.
Зазначають, що бус Volkswagen T4, швидше за все, йшов на обгін, проте не впорався з керуванням та злетів з дороги.
Про постраждалих наразі невідомо. На місці аварії працювала поліція.
Більше деталей згодом.
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Про це інтернет-виданню “БУГ” повідомили очевидці.
Зазначають, що бус Volkswagen T4, швидше за все, йшов на обгін, проте не впорався з керуванням та злетів з дороги.
Про постраждалих наразі невідомо. На місці аварії працювала поліція.
Більше деталей згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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