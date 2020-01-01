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На трасі Ковель-Жовква бус злетів у кювет

На трасі Ковель-Жовква бус злетів у кювет
14-го липня близько 18:30 на трасі Ковель-Жовква неподалік села Верба у Володимир-Волинському районі трапилась ДТП.

Про це інтернет-виданню “БУГ” повідомили очевидці.

Зазначають, що бус Volkswagen T4, швидше за все, йшов на обгін, проте не впорався з керуванням та злетів з дороги.

Про постраждалих наразі невідомо. На місці аварії працювала поліція.

Більше деталей згодом.

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Теги: Володимир, аварія, бус
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