вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО

З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО
В обласному центрі Волині поліцейські вчергове нагадали пішоходам про дотримання правил дорожнього руху.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.

Сьогодні, 14 липня, інспектори відділу зав’язків з громадськістю управління патрульної поліції у Волинській області провели профілактичну роботу, аби підкреслити громадянам, що переходити дорогу у невстановлених місцях – порушення.

Лучанам, які нехтували правилами дорожнього руху, на вулицях, де є інтенсивний рух, роздали інформаційні листівки. Також із ними поспілкувалися патрульні та наголосили на важливості переходу дороги у встановлених місцях.

Від початку року на території обслуговування патрульні зафіксували 1389 випадків порушення правил дорожнього руху пішоходами.

Окрім того, за січень-червень 2020 року в області зареєстрували 92 ДТП з травмованими за участю пішоходів, що становить 26 % від загальної кількості ДТП з травмованими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 351), в яких загинуло 13 осіб та 84 осіб травмувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі бойовики поранили 7 українських військових
Сьогодні, 23:39
З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО
Сьогодні, 22:59
Волинська інфекціоністка розповіла, чи потрібно у спеку носити маску
Сьогодні, 22:38
На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО
Сьогодні, 22:04
На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду
Сьогодні, 21:37
Схожі новини
На митному посту «Луцьк» вилучили Mercedes за півтора мільйона. ФОТО На митному посту «Луцьк» вилучили Mercedes за півтора мільйона. ФОТО
12 червень, 2018, 12:33
На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду
Сьогодні, 21:37
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 липня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 липня
Сьогодні, 19:00
Сергій Жадан їде у Луцьк, аби презентувати дві нові книги Сергій Жадан їде у Луцьк, аби презентувати дві нові книги
Сьогодні, 18:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі бойовики поранили 7 українських військових
Сьогодні, 23:39
 0
З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО
Сьогодні, 22:59
 0
Волинська інфекціоністка розповіла, чи потрібно у спеку носити маску
Сьогодні, 22:38
 0
На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО
Сьогодні, 22:04
 0
На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду
Сьогодні, 21:37
 0
Медіа
відео
1/8