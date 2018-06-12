З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО
Сьогодні, 22:59
В обласному центрі Волині поліцейські вчергове нагадали пішоходам про дотримання правил дорожнього руху.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.
Сьогодні, 14 липня, інспектори відділу зав’язків з громадськістю управління патрульної поліції у Волинській області провели профілактичну роботу, аби підкреслити громадянам, що переходити дорогу у невстановлених місцях – порушення.
Лучанам, які нехтували правилами дорожнього руху, на вулицях, де є інтенсивний рух, роздали інформаційні листівки. Також із ними поспілкувалися патрульні та наголосили на важливості переходу дороги у встановлених місцях.
Від початку року на території обслуговування патрульні зафіксували 1389 випадків порушення правил дорожнього руху пішоходами.
Окрім того, за січень-червень 2020 року в області зареєстрували 92 ДТП з травмованими за участю пішоходів, що становить 26 % від загальної кількості ДТП з травмованими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 351), в яких загинуло 13 осіб та 84 осіб травмувалися.
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Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.
Сьогодні, 14 липня, інспектори відділу зав’язків з громадськістю управління патрульної поліції у Волинській області провели профілактичну роботу, аби підкреслити громадянам, що переходити дорогу у невстановлених місцях – порушення.
Лучанам, які нехтували правилами дорожнього руху, на вулицях, де є інтенсивний рух, роздали інформаційні листівки. Також із ними поспілкувалися патрульні та наголосили на важливості переходу дороги у встановлених місцях.
Від початку року на території обслуговування патрульні зафіксували 1389 випадків порушення правил дорожнього руху пішоходами.
Окрім того, за січень-червень 2020 року в області зареєстрували 92 ДТП з травмованими за участю пішоходів, що становить 26 % від загальної кількості ДТП з травмованими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 351), в яких загинуло 13 осіб та 84 осіб травмувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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