З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО

В обласному центрі Волині поліцейські вчергове нагадали пішоходам про дотримання правил дорожнього руху.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.Сьогодні, 14 липня, інспектори відділу зав’язків з громадськістю управління патрульної поліції у Волинській області провели профілактичну роботу, аби підкреслити громадянам, що переходити дорогу у невстановлених місцях – порушення.Лучанам, які нехтували правилами дорожнього руху, на вулицях, де є інтенсивний рух, роздали інформаційні листівки. Також із ними поспілкувалися патрульні та наголосили на важливості переходу дороги у встановлених місцях.Від початку року на території обслуговування патрульні зафіксували 1389 випадків порушення правил дорожнього руху пішоходами.Окрім того, за січень-червень 2020 року в області зареєстрували 92 ДТП з травмованими за участю пішоходів, що становить 26 % від загальної кількості ДТП з травмованими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 351), в яких загинуло 13 осіб та 84 осіб травмувалися.