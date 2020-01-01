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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови, – Степанов

Карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови, – Степанов
Епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє відмовитися від обмежувальних заходів. Тому Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання про те, чи планує уряд на наступному тижні розглядати проекти документів про продовження карантину.

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ.

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Теги: статистика, коронавірус, Україна, Волинь, карантин, варте уваги
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