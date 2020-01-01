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У Луцьку на будівництві загинув чоловік

У Луцьку на будівництві загинув чоловік
У Луцьку на вулиці Рівненській на будівництві загинув чоловік.

Смертельний інцидент трапився учора, 14 липня, пише "Волинь Нова".

Інформацію про трагічну подію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, внаслідок падіння з висоти загинув 42-річний чоловік з Ківерцівського району, який працював електромонтажником на одному з підприємств.

У цей момент чоловік виконував відповідні роботи на будівлі житлового комплексу.

За цим фактом поліція внесла відомості в ЄРДР за ч.2 ст.272 ККУ. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, якщо це спричинило загибель людини.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, будівництво, висота
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