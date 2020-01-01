У Луцьку на будівництві загинув чоловік
Сьогодні, 11:40
У Луцьку на вулиці Рівненській на будівництві загинув чоловік.
Смертельний інцидент трапився учора, 14 липня, пише "Волинь Нова".
Інформацію про трагічну подію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, внаслідок падіння з висоти загинув 42-річний чоловік з Ківерцівського району, який працював електромонтажником на одному з підприємств.
У цей момент чоловік виконував відповідні роботи на будівлі житлового комплексу.
За цим фактом поліція внесла відомості в ЄРДР за ч.2 ст.272 ККУ. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, якщо це спричинило загибель людини.
Головне фото - ілюстративне.
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Смертельний інцидент трапився учора, 14 липня, пише "Волинь Нова".
Інформацію про трагічну подію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, внаслідок падіння з висоти загинув 42-річний чоловік з Ківерцівського району, який працював електромонтажником на одному з підприємств.
У цей момент чоловік виконував відповідні роботи на будівлі житлового комплексу.
За цим фактом поліція внесла відомості в ЄРДР за ч.2 ст.272 ККУ. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, якщо це спричинило загибель людини.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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