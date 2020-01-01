У луцькій «Брамі» пропонують холодні лимонади за акційною ціною*

У Луцьку на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків» можна посмакувати прохолодним лимонадом за акційною ціною.Про це повідомляє адміністрація закладу.Так, за приємною ціною можна скуштувати лимонад класичний, імбирний або ж грейпфрут-розмарин. Усі позиції – 25 гривень."Літня спека виснажує вас та завдає дискомфорту? Ми знаємо що робити! Скажіть спеці "ні" з прохолодним лимонадом на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків", - зазначають у закладі.Тож усіх гостей чекають щодня з 09:00 до 22:00.