Тимчасово не працює стоматполіклініка у центрі Луцька





Про це



Повідомляють, призупинення прийому відвідувачів пов'язане із виробничою необхідністю та проведенням дизінфекційних заходів в період оголошеного карантину.



Робота закладу призупинена до 20 липня 2020 року.



У випадку звернення у плановому порядку пропонують підтримувати зв’язок з лікарем-куратором у телефонному режимі.



Пацієнтам з гострим болем та для проведення рентгенологічного обстеження пропонують звертатись за медичною допомогою в корпус поліклініки за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 39.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У корпусі КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», що на вулиці Степана Бандери, 6, тимчасово не приймають пацієнтів.Про це інформує адміністрація поліклініки у Facebook.Повідомляють, призупинення прийому відвідувачів пов'язане із виробничою необхідністю та проведенням дизінфекційних заходів в період оголошеного карантину.Робота закладу призупинена до 20 липня 2020 року.У випадку звернення у плановому порядку пропонують підтримувати зв’язок з лікарем-куратором у телефонному режимі.Пацієнтам з гострим болем та для проведення рентгенологічного обстеження пропонують звертатись за медичною допомогою в корпус поліклініки за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 39.

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