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Тимчасово не працює стоматполіклініка у центрі Луцька

Тимчасово не працює стоматполіклініка у центрі Луцька
У корпусі КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», що на вулиці Степана Бандери, 6, тимчасово не приймають пацієнтів.

Про це інформує адміністрація поліклініки у Facebook.

Повідомляють, призупинення прийому відвідувачів пов'язане із виробничою необхідністю та проведенням дизінфекційних заходів в період оголошеного карантину.

Робота закладу призупинена до 20 липня 2020 року.

У випадку звернення у плановому порядку пропонують підтримувати зв’язок з лікарем-куратором у телефонному режимі.

Пацієнтам з гострим болем та для проведення рентгенологічного обстеження пропонують звертатись за медичною допомогою в корпус поліклініки за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 39.

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Теги: Луцьк, робота, стоматполіклінка
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