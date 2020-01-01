Тимчасово не працює стоматполіклініка у центрі Луцька
Сьогодні, 12:06
У корпусі КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», що на вулиці Степана Бандери, 6, тимчасово не приймають пацієнтів.
Про це інформує адміністрація поліклініки у Facebook.
Повідомляють, призупинення прийому відвідувачів пов'язане із виробничою необхідністю та проведенням дизінфекційних заходів в період оголошеного карантину.
Робота закладу призупинена до 20 липня 2020 року.
У випадку звернення у плановому порядку пропонують підтримувати зв’язок з лікарем-куратором у телефонному режимі.
Пацієнтам з гострим болем та для проведення рентгенологічного обстеження пропонують звертатись за медичною допомогою в корпус поліклініки за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 39.
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Про це інформує адміністрація поліклініки у Facebook.
Повідомляють, призупинення прийому відвідувачів пов'язане із виробничою необхідністю та проведенням дизінфекційних заходів в період оголошеного карантину.
Робота закладу призупинена до 20 липня 2020 року.
У випадку звернення у плановому порядку пропонують підтримувати зв’язок з лікарем-куратором у телефонному режимі.
Пацієнтам з гострим болем та для проведення рентгенологічного обстеження пропонують звертатись за медичною допомогою в корпус поліклініки за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 39.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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